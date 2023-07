Côte d’Ivoire: Comment Michel Noufé traduit en acte la vision du président Ouattara

Engagé dans la lutte contre la pauvreté dans la région du Bonkani d’où il est originaire, et même partout en Côte d’Ivoire, Michel Noufé, également Directeur des Moyens Généraux du Trésor et de la Comptabilité Publique, est très attaché aux valeurs prônées par le président Alassane Ouattara.

Michel Noufé, Départemental RHDP Bouna ZKB: "Je reste déterminé à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens"

Cadre de la région du Bounkani et Secrétaire départemental du RHDP Bouna ZKB, Michel Noufé fait partie de la race des rares cadres du parti au pouvoir, qui ont le coeur sur la main. Plusieurs fois, au cours de ses discours, le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, n’a eu de cesse d’appeler l’ensemble des cadres du RHDP, à faire davantage preuve de générosité et de solidarité à l’endroit des populations mais surtout de la jeunesse.

Un message reçu cinq sur cinq par l’actuel Directeur des Moyens Généraux du Trésor et de la Comptabilité Publique. Dans une déclaration rendue publique cette semaine, Michel Noufé se dit déterminé à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations.

« Trop souvent, la politique est associée à des stratégies de pouvoir et de manipulation, négligeant ainsi les valeurs humaines fondamentales. Je suis profondément convaincu que la politique doit être orientée vers l'amélioration des conditions de vie de nos frères et sœurs, en plaçant l'humain au cœur de nos actions », dit-il d’entrée. Cadre de la région du Bonkani, Michel Noufé s’engage à promouvoir une politique humaine basée sur les valeurs de solidarité, d'égalité, de respect et de justice.

« Nous croyons fermement que chaque individu mérite un accès équitable aux ressources, aux opportunités et à un environnement favorable à son épanouissement (…) Ensemble, nous pouvons créer un environnement politique basé sur la compassion, l'intégrité et la transparence (…) Mon objectif est de travailler en étroite collaboration avec la communauté pour identifier et résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés », s’est-il engagé.

C’est pourquoi, il lance un appel à tous afin de le rejoindre en vue de créer une chaine de solidarité. « J'encourage et valorise la participation citoyenne, car je crois fermement que l'engagement de chacun est essentiel pour bâtir un avenir meilleur (…) J'invite chacun d'entre vous à rejoindre notre mouvement pour une politique humaine, où les intérêts de tous priment sur les intérêts personnels. Je reste déterminé à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Par le pouvoir de la politique humaine, nous pouvons construire un avenir plus juste, plus solidaire et plus épanouissant pour tous », espère Michel Noufé.