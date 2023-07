Côte d'Ivoire - RHDP: Ouattara Dramane dit OD, le prototype du militant modèle

Fabrice Sawegnon a été choisi par le RHDP pour être le candidat à l’élection municipale du samedi 2 septembre prochain au Plateau. Ouattara Dramane dit OD qui n’a pas été désigné, s’est mis derrière le magnat de la communication pour la victoire du parti au pouvoir. Avec lui, ses parents de la région du Hambol. Pour matérialiser cela, une cérémonie de présentation et de bénédiction a été organisée le samedi 1er juillet 2023 à l’hôtel La Rose Blanche à Angré-Mahou.

Ouattara Dramane dit OD : ‘’J’ai décidé de faire en sorte que la volonté du Président de la République soit traduite en réalité par mon engagement sans faille’’

Les élections municipales et régionales en Côte d’Ivoire sont fixées pour le samedi 2 septembre prochain. Chaque parti politique ivoirien affûte déjà ses armes pour avoir plus de suffrages dans chaque coin et recoin du territoire. Pour ce faire, le parti au pouvoir le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), a choisi, depuis, ses commandos qui vont aller à l’assaut des différentes échéances électorales.

Par exemple, dans la commune du Plateau, c’est le magnat de la communication, Fabrice Sawegnon qui a été désigné par son parti pour gagner cette fois-ci haut les mains, au soir du samedi 2 septembre prochain. Lui qui en 2018, a buté sur le jeune Député-maire Jacques Ehouo. En cette année 2023, le seul mot d’ordre à donner partout, est la victoire de tous les candidats retenus par le RHDP. Justement, pour la commune du Plateau, Fabrice Sawegnon sait compter sur Ouattara Dramane dit OD. Ce dernier qui n’a pas été choisi, a néanmoins accepté le choix de son parti et a décidé de faire bloc derrière son jeune frère.

L’homme n'y va pas tout seul mais avec toute sa famille de la région du Hambol. D'où la cérémonie de présentation et de bénédiction du candidat à l’élection municipale au Plateau, qui a été organisée le samedi 1er juillet à l’hôtel La Rose Blanche à Angré-Mahou. Les parents de OD ont fait nombreux le déplacement pour dire qu’ils sont avec Fabrice Sawegnon pour que la commune du Plateau revienne au RHDP.

'’Ce jour est symbolique et hautement important à mes yeux. Nous étions, Fabrice et moi, candidats à la candidature aux municipales au Plateau. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris une décision que ce soit Fabrice qui soit candidat et que je puisse l’accompagner. J’ai accepté la décision du Président de la République. J’ai décidé de faire en sorte que la volonté du Président de la République soit traduite en réalité par mon engagement sans faille. Allez dire, certes OD n’est pas candidat, son petit-frère Fabrice Sawegnon est candidat, mais ils sont ensemble. Nous avons pris cette décision pour le Président de la République et aussi pour les militants’’, fait savoir OD.

"On n’a pas le choix que de gagner... "

Prenant la parole, à son tour, le candidat désigné par le RHDP pour les élections municipales, a eu des mots justes pour s’adresser à la famille de Ouattara Dramane dit OD. ‘’Il n’est pas obligé de le faire, parce qu’il le fait avec le cœur. Je tiens à dire merci à tes frères et sœurs qui sont venus témoigner de leur affection non seulement à toi et aussi au projet que nous portons en commun. Cette cérémonie me va droit au cœur, parce qu’on n’envoie pas quelqu’un à la maison qu’on n’aime pas. L’honneur que tu me fais aujourd’hui non seulement me présenter à ta famille et au-delà de ça, tu as ouvert l’arche c’est-à-dire toute ta communauté, ta région.

Au-delà de notre passion commune, nous avons travaillé ensemble pour le Plateau. En 2018, il y a eu une décision qui a été prise très tardivement alors que le grand-frère (NDLR : OD), s’était apprêté et on lui a dit que ce n’est pas lui qui sera candidat. Je sais qu’il a vécu difficilement. Ça ne s’est pas passé comme on le voulait en 2018, parce qu’il n’y avait pas le coeur, on n’était pas soudé. On a décidé après cette expérience de tirer les leçons du passé de ne plus jamais donner l’opportunité aux autres de se mettre entre nous en ayant la division en notre sein.

On s’est dit qu’on travaille ensemble. On va tous faire acte de candidature, mais une fois que le parti aura choisi, on va se mettre ensemble. Nous sommes prêts pour aller à l’assaut de la mairie du Plateau le 2 septembre prochain’’, avance-t-il. Bien avant la fin de la cérémonie, Fabrice Sawegnon a présenté une partie de sa famille qui était également présente et a reçu une tenue typiquement Sénoufo de la part de la famille de OD.

Ensuite, il a reçu la bénédiction de l’aîné de la famille de Ouattara Dramane. Fabrice Sawegnon a aussi appelé tous les électeurs qui se sont inscrits au Plateau, à être présents à la première heure le samedi 2 septembre pour voter afin que la victoire soit acquise pour le RHDP. ‘’On n’a pas le choix que de gagner pour moi, pour OD. On n’a pas le choix que de gagner pour le parti, pour le Président. Il faut qu’on soit vigilant’’, a-t-il conclu.

L'engagement de OD auprès de Fabrice Sawegnon fini de convaincre sur la probité intellectuelle et morale de l'homme qui a toujours placé l'intérêt supérieur du parti aux intérêts personnels. Un bel exemple de militant discipliné et totalement dévoué à la cause du président Ouattara.

Info: Patrick B.