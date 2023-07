Côte d'Ivoire: Dimba Pierre reconnait le rôle joué par les coopératives dans le tissu social

Côte d'Ivoire- "Les coopératives: Partenaires pour un développement durable accéléré". C'est autour de ce thème que s'est déroulée, le samedi 1er juillet 2023, la célébration officielle de la 29e Journée internationale des coopératives(JICoop), à Agboville. Une l'initiative du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui intervient après les cérémonies de lancements de la distribution à grande échelle des cartes des producteurs de café-cacao et de la caravane de distribution d'engrais à plusieurs coopératives.

Cérémonies qui se sont déroulées, respectivement le 02 février et le 23 mars 2023, à Agboville. «La cérémonie qui nous réunit ici, aujourd'hui, célèbre et rend hommage aux coopératives. Les coopératives permettent aux petits exploitants agricoles de s'unir, de renforcer leur pouvoir de négociation et d'accéder à des ressources et des services essentiels. Elles stimulent la productivité, encouragent l'innovation et promeuvent des pratiques durables dans nos systèmes alimentaire », a expliqué Kouassi Kouakou André, directeur des organisations professionnelles agricoles.

Notons que, la célébration de la journée internationale des coopératives a été instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies à travers la résolution 47-90 adoptée le 16 décembre 1992. Elle est célébrée chaque année le premier samedi de juillet et témoigne de l'importance accordée par la communauté internationale au rang des coopératives en tant qu'entreprises engagées dans la création d'emplois et dans l'autonomisation sociale et économique des communautés locales.

Pour sa part, prof. Datté Jacques, représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a exprimé sa joie face à la forte mobilisation des populations. « En choisissant ce thème, l'Assemblée générale des Nations Unies a voulu mettre en évidence la contribution des coopératives à la réalisation des dix objectifs de développement durable(ODD). Les coopératives en tant que véhicules naturels de partenariat collaboratif et de prospérité pour tous, favorisent la durabilité économique, sociale et environnementale dans toutes les régions et dans les secteurs économiques », a précisé le directeur général des agro-industries.

C'est pourquoi, il a appelé les coopératives à préserver leurs relations avec les communautés, valoriser les ressources locales, prôner la responsabilité sociale et à adopter les pratiques commerciales durables à long terme. « En septembre 2023, la communauté internationale marquera la mi-parcours de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Il s'agit donc, d'un véritable moment clé de démontrer la contribution des coopératives à l'avancement de la réalisation des ODD. Ainsi, des efforts restent à faire et requiert davantage de coopération », a fait savoir prof. Datté Jacques.

Le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Dimba N'Gou Pierre, parrain de la JICoop 2023, a exprimé sa gratitude quant au choix porté sur la ville d'Agboville pour les festivités. « Pour notre pays: la Côte d'Ivoire où l'agriculture contribue à plus de 30% au PIB, les coopératives ont un rôle très important. C'est pourquoi, je tiens à féliciter toutes les coopératives présentent ici pour le travail qu'elles abattent chaque jour dans nos cités. En effet, les coopératives contribuent à la création d'emplois et à la protection sociale.

Elles offrent déjà depuis longtemps des services financiers aux pauvres et aux personnes à faible revenus. Des caisses populaires et des mutuelles de crédits ont été créées pour atténuer la pauvreté et réduire l'endettement élevé des petits exploitants agricoles grâce aux coopératives », s'est félicité le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Cette célébration, selon lui, est l'occasion de s'imprégner des avantages et des valeurs de solidarité, d'esprit de groupe dans le développement des différentes activités des coopératives.

«Dans l'Agnéby-Tiassa, les coopératives ont contribué à l'amélioration des conditions de vie de leurs membres et des populations. Grâce à leur dextérité, à leur perspicacité et à leur ténacité, les coopératives ont réussi à changer l'image de la région et à faire désormais de la région de l'Agnéby-Tiassa un vivier agricole pour la Côte d'Ivoire. C'est dans l'objectif de renforcer ce travail que le Conseil régional que je dirige a pris l'initiative de créer la Plateforme agro-industrielle de Bôdô, qui va servir au regroupement de tous les produits agricoles et leur transformation sur notre sol. Vous pouvez donc compter sur le soutien du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa et sur le mien. La pérennisation des coopératives agricoles est nécessaire afin que nos régions et notre pays continuent de se développer. Aussi, vous pouvez compter sur le gouvernement et surtout sur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Développement rural pour faire de vos coopératives de vraies société au service de vos membres », a confié Dimba Pierre, président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa.

Un panel, un défilé des acteurs, une exposition de produits agricoles et une cérémonie de distinction des sociétés coopératives, ont été les temps forts de la journée internationale des cooperatives à Agboville.

Tizié TO Bi



Correspondant régional