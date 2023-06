Fête des mères: La cohabitation entre Gouro et Abbey à Agboville célébrée

Regroupées en association depuis 2015, les femmes gouro de la commune d'Agboville se sont retrouvées, le dimanche 25 juin 2023, dans un espace gastronomique de la ville, à l'occasion de la troisième édition de sa fête des mères.

Agboville : Les femmes gouro communient autour de leur autonomisation

« La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, est la fête des mères. Donc, des retrouvailles pour nous célébrer, nous les mères. Alors, chères mamans, vous qui vous battez nuit et jour pour nourrir toute la population, vous qui vous occupez des train-trains quotidiens: bravo à vous, honneur à vous, hommage à vous, courage à vous, dignité à vous. (...) C'est notre fête, alors mettons un temps soit peu nos soucis de côté sans les oublier bien sûr et réjouissons-nous car à partir de demain, nous reprendrons encore nos chaînes de réveil matinal, de ménages et de marches quotidiennes à la recherche de l'équilibre familial », a dépeint Foua Solange Bi Zah, présidente de l’AFGA(Association des femmes gouro d'Agboville), en présense du président de la communauté gouro d'Agboville, Irié Bi Lizié Albert.

Prenant la parole, Vincent N'Guessan, parrain de la cérémonie, a dit sa joie d'avoir été associé à la fête dont la célébration officielle s'est faite, le dimanche 04 juin dernier, en Côte d'Ivoire. « Je suis aux côtés des femmes gouro d'Agboville parce que pour moi, c'est un sacerdoce. Le Gouro et l'Abbey à Agboville, c'est un symbole. Nous vivons en parfaite harmonie. J'ai été invité à être leur parrain et c'est pour moi est une belle occasion de retrouvailles. Les Gouro sont un peuple paisible. J'ai été élevé par une femme gouro et donc c'est un plaisir d’être toujours présent lorsque les Gouro me sollicitent », a révélé le directeur général de SIPROMED (entreprise spécialisée dans l’assistance médicale), à l'issue de la cérémonie.

Pour le président du comité de soutien aux actions de développement de Dimba Pierre à Ouanguié( village situé à 7 km d'Agboville), les femmes gouro doivent restées toujours dynamiques et unies pour non seulement le bien-être des populations du chef-lieu de l'Agnéby-Tiassa mais aussi de toute la Côte d'Ivoire. « On sait que la femme gouro est le symbole de la femme courageuse, de la femme battante.

Nos mamans gouro, on les voit partout sur les marchés et même dans les contrées les plus reculées du pays pour nourrir les populations. C'est pourquoi, je saisis cette opportunité pour demander à l'État, au Conseil municipal et au Conseil régional, ainsi qu'aux cadres que nous sommes, de soutenir les femmes gouro. Et ce, en leur octroyant des moyens de mobilité afin de faire sortir plus facilement les produits vivriers des champs », a plaidé Vincent N'Guessan, qui a offert 20 complets de pagne à ses filleules.

Notons que l'édition 2023 de la fête des mères de l'AFGA était présidée par le 5e adjoint au maire d’Agboville, Gnaly Patricia, avec pour invité spécial, Désiré Adiko, fondateur d'une école de formation artistique.

Tizié TO Bi

Correspondant régional