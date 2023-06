La cinquième édition de la fête de l'excellence et du mérite de l'IEPP( Inspection de l’enseignement préscolaire et primaire ) 2 d'Agboville s'est tenue, le vendredi 23 juin 2023, à Offoumpo, village situé à environ 30 kilomètres d'Agboville. Une occasion de primer élèves et enseignants, qui se sont distingués par leur dévouement au travail durant l'année scolaire.

Agboville: Les meilleurs élèves et enseignants de l’IEPP 2 célébrés

« Cette journée dédiée au mérite et à l'excellence, marque l'apothéose des activités pédagogiques au niveau de notre circonscription. En effet, depuis l'année scolaire 2018-2019, la célébration du mérite et de l'excellence est devenue une tradition à l'IEPP 2 d'Agboville.

Et ce, pour obéir aux recommandations de la tutelle. C'est pourquoi, nous avons inscrit cette journée dans notre matrice d'actions. Cette cérémonie est donc pour nous, l'expression de notre attachement au travail bienfait à travers le thème de l'année scolaire 2022-2023: "Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité" », a expliqué le premier responsable de l'IEPP 2 d' Agboville, Fofana Kassoumou.

Avant d’énumérer les différents prix glanés par sa circonscription lors d'activités artistiques, culturelles et sportives initiées par la Direction de la vie scolaire(DVS).

« Contrairement à l'année dernière où nous avions enregistré 47,15%, pour cette année scolaire, nous sommes montés d'un petit cran en obtenant 53,10% de taux de réussite au CEPE. Soit une amélioration de 6 points. Et, un taux de réussite de 100% aux examens de certification. L'année scolaire 2022-2023, nous avons enregistré 16 enseignants admis à différents concours professionnels. (...) Monsieur le parrain, nous sommes donc satisfaits de tous ces résultats », s'est-il réjoui.

Pour Dr Koffi Aka Charles, parrain de la cérémonie, le travail abattu par l'ensemble des personnels et élèves de l’IEPP 2 d’ Agboville, est encourageant.

« Je voudrais vous féliciter pour les résultats que vous avez enregistrés. L'essentiel n'est pas de faire partir nos enfants et petits-enfants au collège avec des taux de réussite de 98%, de 90%, il y a quelques années. Mais, ce qui est important est de voir: combien arrive au bout du cycle ? Alors, moi je vous félicite pour ces 53% parce que j'estime que ce taux de réussite représente la valeur réelle de nos enfants. Et donc, un indicateur sur les efforts que, nous parents d'élèves avons à faire mais également que vous, enseignants avez à faire pour améliorer ce taux », a fait savoir le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Un taux de réussite moyen, selon Dr Koffi Aka Charles, a l'avantage de ne pas verser dans une autosatisfaction, qui est une factice et qui ne reflète pas la réalité.

« Vous le savez aussi bien que moi que nous sommes dans un monde de compétition. Et, pour que la Côte d'Ivoire puisse concourir, il faut qu'elle dispose d'enfants, de jeunes et de cadres compétitifs. La Côte d'Ivoire a évidemment besoin de modèles pour conduire son processus de développement. Monsieur l'inspecteur, c'est vrai qu'il y a des efforts à faire et je suis convaincu que l'année scolaire: 2023-2024, vous serez à plus de 53%. Félicitations à vous et à l'ensemble de vos collaborateurs pour les efforts consentis en dépit des conditions de travail parfois difficiles. Continuez de faire plus afin que nous puissions construire ensemble la Côte d'Ivoire de demain », a conclu le proche collaborateur du ministre Dimba N'Gou Pierre.

Les premiers de la maternelle au CM1, ainsi que le major au Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) 2023 de la circonscription, ont été récompensés. Ainsi que, les meilleurs enseignants, COGES(comités de gestion des établissements scolaires ), conseillers pédagogiques et directeurs d'écoles.

À côté des élèves, enseignants et structures, les équipes finalistes de football et d'handball inter-écoles, ainsi que la meilleure cantine, sont repartis avec des prix.

L'autre temps fort de la journée de l'excellence et du mérite, a été la distinction de neuf(09) enseignants admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Tizié TO Bi



Correspondant régional