Côte d’Ivoire : Le programme des obsèques de Kouadio ‘’DG du port d’Abobo’’, connu

L’acteur de la série ‘’Ma Famille’’, Kouadio ‘’DG du port d’Abobo’’, est décédé le vendredi 9 juin dernier. Un mois après, le programme de ses obsèques, est maintenant arrêté par la famille du défunt.

Voici le programme des obsèques de Kouadio ‘’DG du port d’Abobo’’

Les acteurs culturels ivoiriens, surtout ceux du cinéma, ont été énormément affectés par le décès de Paul Kramo Kouadio alias Kouadio ‘’DG du port d’Abobo’’. L’acteur de la série télévisée ‘’Ma Famille’’, est décédé le vendredi 9 juin dernier à son domicile d’Abobo. Sa mort avait une fois de plus choqué la productrice de ce film culte, Akissi Delta, et de sa ‘’femme’’, Amoin. D’ailleurs, la directrice de LAD Production disait dans une sortie sur sa page Facebook, que le ‘’DG du port d’Abobo’’ était plus qu’un acteur pour elle.

‘’Kouadio était mon oncle paternel, bien plus qu'un acteur. Il était mon plus proche collaborateur et la mémoire de LAD Production. Sa présence était précieuse dans ma vie, à la fois en tant que membre de ma famille et en tant que professionnel. Je n'ai pas les mots pour exprimer ma profonde tristesse’’, disait-elle. Un mois après sa disparition, l’heure est maintenant au programme de ses obsèques. Et tous les mordus du cinéma, amis, connaissances et collègues se donnent rendez-vous du dimanche 9 au mardi 11 juillet prochain à Angré-8ème Tranche dans la cité Soleil 1 au domicile d’Akissi Delta, pour la présentation des condoléances.

Ensuite, le mercredi 12 juillet prochain, toujours au domicile de la productrice de ‘’Ma Famille’’, il y aura la veillée artistique combinée à celle traditionnelle. Puis, le samedi 15 juillet prochain, sera procédé à la levée du corps à 7 h au CHU d’Angré. L’information du programme des obsèques de Kouadio de la série ‘’Ma Famille’’, donnée par le président des artistes d’Abobo, précise que le corps sera transféré dans le village natal de Kouadio à Bengasso dans le département de Bocanda.

Après la messe de requiem à l'église catholique du village, sera suivie l'inhumation au cimetière dudit village. De même, dans le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, tous les acteurs culturels d’Abobo devraient participer à une levée de fonds pour la veillée artistique. Tout compte fait, les gens seront mobilisés pour dire un dernier adieu à l’acteur.