Municipales au Plateau - Fabrice Sawegnon: "Il faut qu’on protège notre victoire…"

Il y avait fête le samedi 1er juillet 2023 dans un réceptif hôtelier d’Angré-Mahou. Organisée par le secrétaire départemental du RHDP du Plateau, Ouattara Dramane dit OD, cette célébration hautement symbolique, rassemblait sa famille biologique, les chefs de communautés et les populations de la région du Hambol, mobilisées pour l’occasion.

Ouattara Dramane, le secrétaire départemental du RHDP au Plateau, a présenté, samedi 1er juillet 2023, Fabrice Sawegnon, candidat du RHDP Plateau à sa famille biologique, et aux populations de la région du Hambol, lors d’une cérémonie qui a affiché son engagement et ses bonnes intentions vis à vis de son jeune frère.

« J’ai décidé de faire en sorte que la volonté du Président de la République soit traduite par mon engament sans faille aux côtés de Fabrice (…) Fabrice et moi sommes animés de la même volonté de voir changer les choses au Plateau (…) Notre engagement est total, franc et sincère. Il ne s’agit pas seulement de mon engagement, c’est aussi l’engagement de tous ceux qui ont cru en moi, qui m’ont soutenu et de ma famille biologique (…) Nous sommes respectueux de nos engagements; je vous présente votre candidat, notre candidat : Fabrice Sawegnon. »

O.D a notamment expliqué que ses relations avec Fabrice Sawegnon ont toujours été cordiales et respectueuses. Et qu’ils étaient désormais unis par une vision commune : voir les choses changer au Plateau. Il dira à cet effet : « Je suis un homme d’engagement. Aujourd’hui, je suis à 100% d’accord et j’agis dans ce sens. Depuis 1994, nous souffrons beaucoup, nous souffrons de voir que nos militants rasent les murs. Nous souffrons de voir que nos militants sont maltraités dans notre maison commune. Nous souffrons de voir que le Plateau n’est plus comme il était autrefois au niveau social et au niveau du développement. Que personne ne manque donc à l’appel du 02 septembre pour la victoire de notre candidat».

À la suite de O.D, l’oncle de la famille Ouattara a vêtu Fabrice Sawegnon d’une tenue Senoufo, un attribut symbolique qui fait désormais de M. Fabrice Sawegnon un fils et un membre à part entière de la grande famille Ouattara. Fabrice Sawegnon, invité à prendre la parole pour s’adresser à ses frères et sœurs, a saisi l’accueil de la famille Ouattara comme un grand honneur qui lui est fait. Car « personne ne présente à ses parents et à sa grande famille quelqu’un qu’il n’aime pas », a reconnu M. Sawegnon, avant de souligner qu’O.D. et lui ont compris qu’ils ont le devoir d’offrir cette victoire au Chef de l’Etat, à tous les partis alliés (RHDP, FPI, UDPCI) et à tous les résidents du Plateau.

Des résidents qu’il est urgent de sauver de la précarité en remportant cette élection, a insisté Fabrice Sawegnon. « Notre projet est un projet humain, c’est un projet de développement. Beaucoup de personnes ne savent pas qu’au Plateau il y a des quartiers qui ont plus de misère qu’ailleurs à Abidjan. Nous le savons parce qu’on a grandi au Plateau. Le Plateau est une petite commune d’environ 7000 habitants et aussi la commune la plus riche par habitants. Il est donc impossible que les habitants d'une commune de cette importance, ne soient pas aidés, pris en charge et accompagnés».

Fabrice Sawegnon, produit de l’école ivoirienne et de l’excellence du Président Felix Houphouet Boigny, a également partagé sa peine. Pour lui, il est à peine croyable que les 4 écoles primaires publiques du Plateau, ne soient pas dotées de latrines convenables. Des écoles publiques impraticables en temps de pluies, loin des standards d’excellence qu’elles méritent.

« Quelle est la personne la plus importante pour vous ? Vous me direz votre enfant. La mairie, c’est du développement local. Et notre projet est un projet humain. Lorsque nous serons là, nous créerons des écoles d’excellence dignes de la commune; nous soutiendrons les femmes dans leurs activités afin qu’elles aient les moyens de porter leurs familles et d’éduquer leurs enfants», a-t-il rassuré.

Mais pour que ce rêve devienne réalité, il faut que le candidat du RHDP soit déclaré vainqueur le 2 septembre prochain. C’est pourquoi, il a lancé un appel à la mobilisation de tous les partisans du RHDP et à la grande famille Ouattara pour un vote massif le jour du vote. « Soyez les premiers dans les bureaux de vote. Un bon électeur, c’est celui qui se lève tôt le matin… soyez les premiers dans les bureaux de vote et ensuite protéger, accompagner et surveiller le vote… Il faut qu’on protège notre victoire… Un bon électeur est un électeur qui se lève tôt le matin… », a-t-il insisté