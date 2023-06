Côte d’Ivoire - Série télévisée ‘’Ma Famille’’: Kouadio, ‘’DG du port d’Abobo’’, est mort

Le monde du cinéma ivoirien est à nouveau touché par une triste nouvelle. Un autre acteur du nom de Kouadio dans la série ‘’Ma Famille’’, vient de décéder. L’information a été donnée ce vendredi 9 juin par la page Facebook, Euloge Kuyo First.

L’acteur de ‘’Ma Famille’’, Kouadio, est décédé

Le cinéma ivoirien est de nouveau frappé par un deuil. Le comédien et acteur du téléfilm ‘’Ma Famille’’, Paul Kramo Kouadio plus connu sous le nom de Kouadio, vient de passer l’arme à gauche. La triste nouvelle a été annoncée ce vendredi 9 juin sur la page Facebook de Euloge Kuyo First.

La plateforme d’informations d’actualités générales sur les réseaux sociaux, n’a pas donné plus de détails sur les circonstances du décès de l’acteur ivoirien. Selon une source proche du défunt, Kouadio est décédé à son domicile dans la commune d'Abobo.

Pour rappel, dans la série ivoirienne ‘’Ma Famille’’, le comédien Kouadio jouait le rôle de l’époux d’Amoin, la cousine de Thérèse Gbazé. Il s’est révélé aux téléspectateurs ivoiriens dans le film produit par Akissi Delta, qui était diffusé sur les antennes de la RTI où il se faisait pour le ‘’DG du port d’Abobo’’.

La rédaction de afrique-sur7 présente ses condoléances à la famille biologique et artistique du défunt acteur.