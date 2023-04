Côte d’Ivoire : Ruinée, Akissi Delta menace de se vendre, voici l'homme qui a tout provoqué

Akissi Delta fait face à une situation foncière en ce moment. Un lot qu’elle a acquis normalement, est devenu la propriété d’un bouvier. Elle se retrouve ruiner et ne sait plus quoi faire.

Akissi Delta ruinée à cause d’un litige foncier créé par un bouvier

La productrice de la série culte ‘’Ma Famille’’ et ‘’Ma Grande Famille’’, Akissi Delta ne sait plus à quel saint se vouer. L’actrice a également le sommeil troublé concernant un terrain qu’elle a acquis dans les règles de l’art.

Invitée sur le plateau de l’émission ‘’Allumez la télé’’, sur RTI1, c’est pratiquement en larmes qu’elle a expliqué la situation.

En effet, Akissi Delta a fait savoir au présentateur de l’émission, Jean-Michel Onin qu’elle a aidé un bouvier à s’installer sur son terrain en attendant de le mettre en valeur.

Ce dernier lui a planté un couteau dans le dos en devenant avec l’aide d’un agent du Ministère de la construction, du logement et de l’urbanisme, propriétaire de son lot.

Akissi Delta a essayé de rentrer en contact avec le Ministre de la construction, du logement et de l’urbanisme pour trouver une solution à son problème.

Malheureusement, l’audience tarde à arriver. ‘’J’ai demandé une audience au Ministre de la construction, du logement et de l’urbanisme, Bruno Koné. Mais la lettre n’est pas encore arrivée sur sa table. Elle est ballotée soit auprès de l’ancien directeur de cabinet ou soit au service juridique dudit Ministère. Là-bas, il y un certain Mory Kaba qui est de mèche avec le bouvier, Ali Touré que j’ai aidé à s’installer avec ses bœufs, pour m’arracher mon terrain. Alors que devant les tribunaux, je suis la seule propriétaire. Le procureur de la République a même reçu tout le monde’’, explique-t-elle.

Avec cette situation, la productrice a confié aussi qu’elle est ruinée avec beaucoup de dettes à éponger. Pour cela, elle a dû vendre ses voitures qui étaient au nombre de sept pour s’en sortir.

‘’Je me sens mal, je me sens très très mal, je suis venue sur ce plateau en taxi. Pour mon tournage j’avais plus de sept voitures, mais vu la situation que je traverse actuellement, j’ai dû vendre toutes mes voitures, même mes perruques je les ai vendues, peut être que bientôt je vais vendre tout ce qui est sur moi et me mettre aux enchères’’, ajoute-t-elle.

Vraiment, l’actrice n’a pas encore fini d’avoir la tranquilité. Après ses problèmes avec quelques acteurs de la série ‘’Ma Grande Famille’’, c’est autour d’un bouvier de vouloir tout lui arracher.

Vivement qu’une solution soit vite trouvée sinon c’est une Akissi Delta pour qui on va lancer un SOS.