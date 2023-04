Côte d'Ivoire - DIABO/ Rebecca Yao: "Nous recherchons l'autonomisation de la femme"

En vue d'accompagner les femmes de Diabo à accéder au financement et aux compétences en gestion financière promus dans le cadre du programme d’agrifinancement d’IFC, ainsi que de la collaboration d’UNWomen avec certains financiers, (notamment COFINA-Fin’elle, Orange Bank, etc.), ONU FEMMES a organisé, du 3 au 6 avril 2023 à Bouaké, une session de formation.

Autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire : 75 femmes de l'association Diabo Ville Émergente formées par ONU FEMMES

Réservée aux groupements/ coopératives membres de la société coopérative « DIABO VILLE EMERGENTE » ayant déjà engagé l’initiative de Caisse villageoise d’épargne et de crédit (AVEC), la session de formation-orientation, organisée par ONU FEMMES, a réuni 75 personnes issues de 25 groupements/coopératives.

Selon Rebecca Yao, la présidente de la société coopérative «DIABO VILLE EMERGEANTE», cette formation est une opportunité pour améliorer l'autonomisation de ces femmes afin qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie et de travail.

"Nous recherchons l'autonomisation de la femme. Et elle s'obtient par la création et l'accroissement de leur activité génératrice de revenue (...) Il faut l'instruction, la formation et le renforcement de leurs capacités. C'est l'objet de ce séjour à Bouaké", a expliqué Mme Yao, ajoutant que pour toute activité commerciale, il faut des financements.

"L'AVEC est un instrument de lutte contre la pauvreté qui permet aux femmes d'accéder à des prêts sous une forme de procédure à partir de leur propre épargne. Donc une initiation à la bancarisation, à l'inclusion financière. Et les AVEC leur permettent d'augmenter leur résilience face aux imprévus. Elles leur permettent aussi d'augmenter leurs activités génératrices de revenus", a-t-elle renchéri.

Attaché social, formateur AVEC, Edouardo Akaffou, se réjouit que les femmes sont désormais capables de se prendre en charge après cette formation.

"Nous venons de montrer aux femmes comment s'y prendre pour réussir cette micro-finance. Nous leur avons donné tous les rudiments nécessaires pour réussir dans leur vie (...) Je voudrais remercier l'initiatrice, Madame Rebecca Yao, pour cette belle initiative. Vous les femmes, elle vient de vous apprendre à pêcher que de vous rendre des billets de banque. Elle vient de vous mettre à la lumière. Profitez de cette formation pour être indépendante financièrement", a insisté le formateur.



ONU-Femmes vise l’autonomisation économique de 40 000 femmes vivant en Côte d’Ivoire

Créée en 2010 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, ONU-Femmes est mandatée pour mobiliser des actions urgentes et soutenues en vue d'atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles et soutenir la réalisation du Programme 2030.

Dans le cadre de son mandat et en partenariat avec le Gouvernement de la Côte-d’Ivoire, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et plusieurs partenaires techniques et financiers (dont la Banque Africaine de Développement (BAD), ONU Femmes accompagne l’initiation et la mise en œuvre de différents projets et programmes concourant à l'autonomisation économique des femmes, en particulier dans le secteur de l’agriculture résiliente aux changements climatiques.

Dans ce cadre, le programme "Autonomisation des Femmes grâce à̀ une agriculture durable et résiliente face aux changements climatiques" (AgriFeD) a été initié en 2019 pour une période de cinq ans (2020-2025).

L’objectif global du programme AgriFeD est de contribuer de manière durable, d’ici 2025, à l’autonomisation économique de 40 000 femmes vivant en Côte d’Ivoire.

A cet effet, le partenariat noué avec la BAD a permis le financement de plusieurs projets initiés et mis en œuvre dont le projet « Appui aux Coopératives des Femmes dans le Secteur du Vivrier » en Anglais « Women led Staple Food Cooperatives Advisory Project» (AFAWA) sous financement de la BAD.

Le projet AFAWA a une portée nationale mais ses interventions se concentreront dans les grands bassins de productions des cultures vivrières de base (dont Tchologo, Poro, Bounkani, Folon, Bagoue, Belier, Gbeke, Tonkpi). Ce projet est mis en œuvre sur une durée de trois ans (2021-2024) et touchera 322 organisations/coopératives actives dans les cultures vivrières de base.

A travers ce projet, le bureau pays d'ONU Femmes ambitionne de contribuer à l’autonomisation économique et au renforcement de la résilience des femmes actives dans la production, la transformation et la commercialisation des cultures vivrières de base à travers leur meilleur accès aux facteurs de production et aux marchés (nationaux et régionaux) plus rémunérateurs pour l'écoulement de leurs produits.