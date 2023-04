Foncier : L’identifiant unique du foncier en Côte d’Ivoire (IDUFCI) prêt à être vulgarisé

L’identifiant unique du foncier en Côte d’Ivoire (IDUFCI) est prêt à être vulgarisé. Au terme de deux jours d’atelier à Grand-Bassam du 4 au 6 avril 2023, des experts intervenant dans le domaine du foncier se sont accordés sur le plan de vulgarisation de cet identifiant.

Gestion du Foncier en Côte d’Ivoire: L’IDUFCI prêt à être déployé

« L’IDUFCI est prêt à être déployé. Les acteurs ont donné leurs besoins qui ont été analysés. Il reste quelques réglages à faire au niveau de chaque administration. On peut déjà générer l’IDUFCI », a indiqué, au terme des travaux, Jacob Kouamé, Directeur de la cartographie et de la topographie et de la construction au ministère de la Construction du logement et de l’urbanisme (MCLU).

Organisé par le Projet des chaînes des valeurs compétitives pour l’emploi et la transformation économique (PCCET) et le MCLU, cet atelier a permis aux participants de se pencher entre autres sur les procédures et le mode opératoire de l’IDUFCI, le plan de communication relatif à la vulgarisation de cet outil ou encore, la déclinaison du code relatif à l’IDUFCI.

« La plate-forme de génération de l’IDUFCI existe. Il revient donc à chaque domaine du foncier de se connecter à la plate-forme », a ajouté Jacob Kouamé.

Pour rappel, l’IDUFCI a été institué par un décret en date du 13 mars 2019. Il vise à régler notamment la question des litiges fonciers à travers la mise en place d’un référentiel unique pour l’ensemble des acteurs qui travaillent sur la gestion du territoire.

Financé par la Banque Mondiale et mise en œuvre par une unité placée sous l’autorité du Premier Ministre, le PCCET accompagne le MCLU dans le cadre de sa composante 3 dédiée à la mise en œuvre des réformes et renforcements institutionnel