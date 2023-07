Côte d'Ivoire: Dr Titi PALÉ fait honneur au Port autonome d’Abidjan

Le Groupe Fraternité Matin, à travers son magazine féminin « Femme d’Afrique », a organisé le vendredi 30 juin 2023, à l’Eden Golf Hôtel d’Abidjan, la deuxième édition de son concept « Wonderful MOM’S ». C’est une cérémonie de célébration et de distinction de la femme africaine, des mères leaders, engagées, inspirantes par leur parcours et ayant impacté la communauté par leur travail et leur rôle de mère de famille.

Le port autonome d’Abidjan honoré : Dr Titi PALÉ distinguée à la deuxième édition du « Wonderful Mom’s »

Dr Titi PALÉ, Directrice Commerciale, Marketing et de la Communication au Port Autonome d’Abidjan, a été distinguée lors de cette soirée à laquelle le Port Autonome d’Abidjan était partenaire.

Chercheuse en Sciences sociales, Dr Titi PALÉ est titulaire d’un double doctorat en Anthropologie sociale et Communication politique des universités de Paris 8 et de Bordeaux, en France. Également titulaire de quatre (04) Masters en Communication des organisations, en Communication marketing, en Anthropologie visuelle et en Diplomatie, cette passionnée d’écriture est issue de la très prestigieuse école de journalisme d’Afrique de l’Ouest, CESTI (Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information) de Dakar au Sénégal, mais aussi détentrice du premier prix de la presse étrangère à Dakar.

Et c’est à juste titre qu’elle est à ce jour auteure de six (06) ouvrages qui traduisent pleinement son engagement à l’amélioration de la condition des femmes dans la société. Son dernier ouvrage, paru cette année 2023, aux éditions l’Harmattan, et traitant des femmes ministres en Côte d’Ivoire, en est une parfaite illustration. Le choix porté sur notre brillante bénéficiaire est sans nul doute lié à son parcours inspirant, motivant et impressionnant.

Ce sont au total 12 femmes leaders de divers horizons, notamment des Directrices générales d’administration et d’entreprises privées, de hauts cadres, des directrices de Pme, des présidentes d’associations, et des artistes comédiennes, qui ont été célébrées en présence de leur marraine, la Sénatrice Marie-Irène RICHMOND AHOUA et de plusieurs autres personnalités. Saisissant l’opportunité de cette cérémonie, le Directeur Général du Groupe Fraternité, M. Serge Abdel NOUHO a félicité toutes les récipiendaires pour leurs multiples exemples d’abnégation et de solidarité qu’elles représentent.

Selon lui, ce sont des mères valeureuses, des mères d’exception qui partagent leur précieuse valeur de courage, de travail et d’humanisme. Il a souligné qu’elles constituent auprès de tant autres des soutiens et des repères pour leurs familles respectives et la société. Il a témoigné de l’engagement fort de son groupe à œuvrer à mettre en lumière les femmes qui contribuent à travers leurs activités aussi bien en entreprise qu’au sein de leur famille, au développement de la nation.

« Concilier travail et famille : comment relever le défis », tel était le thème du panel qui a meublé cette soirée. À travers leur expérience, trois expertes se sont penchées sur la question pour instruire les participantes afin qu’un équilibre soit trouvé entre la vie de famille et celle professionnelle. Au terme de la remise des awards, l’Honorable TRAORÉ Adjaratou épse COULIBALY, députée de la commune de Koumassi, a salué, au nom des récipiendaires, cette belle initiative qui contribue non seulement à la promotion du genre mais également à la valorisation des femmes.

