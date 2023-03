Port Autonome d'Abidjan: Qui veut saper les bonnes performances de l'ère Hien SIÉ?

Le directeur général du Port Autonome d'Abidjan (PAA), Hien SIÉ, fait l'objet d'un lynchage médiatique depuis quelques jours dans une rocambolesque affaire de primes payées aux travailleurs du Port Autonome d’Abidjan (PAA), dévoilée suite à un audit de la gestion 2012/2023 du Port d’Abidjan par la Cour des comptes.

Affaire "Primes payées au Port autonome d'Abidjan" : Les précisions d’un proche du DG Hien SIÉ

Qui veut saper les efforts consentis par Hien SIÉ pour rendre le Port autonome d'Abidjan compétitif?

Pourrait-on s'interroger depuis qu'une certaine presse s'est fait l'écho d'un supposé scandale financier ou d'une gabegie dont se serait rendu coupable le Directeur général Hien Sié, qui aurait payé diverses primes aux travailleurs du Port à hauteur de 6,8 milliards sur la période auditée.

Interrogé sur cette affaire qui frise assurément la cabale contre Hien Sié, un de ses proches collaborateurs, qui reconnaît le paiement de primes aux travailleurs, a tenu à relativiser.

Un rapport vieux de 10 ans

"Le DG Hien SIÉ a payé les primes comme le faisaient ses prédécesseurs Jean Michel Moulod, Allah Aboidjé et Marcel Gossio. Que la Cour des comptes les estime indues, ça c'est autre chose. Mais à la vérité, nous savons tous que des primes sont payées par les grandes structures étatiques pour compenser la faiblesse des salaires. C'est le cas à la douane, au trésor, aux impôts etc. Quand on sait que l'effectif du port tourne autour de 1600 travailleurs, les montants sont vraiment à mettre en relief. Et pour une fois, ces primes payées semblent avoir été une réelle source de motivation qui a vraiment produit des résultats», explique notre interlocuteur sous le couvert de l'anonymat.

Ce rapport qui date d'il y a 10 ans, précise bien "les paiements à toutes les catégories du personnel confondues" et non à des proches du DG.

Surtout que des primes ont toujours été payées aux travailleurs du port, comme le témoigne cet ex travailleur rentré au Port en 1967.

Hien SIÉ hors de cause

« En 1967, Hien SIÉ avait 3 ans. Ces primes n'ont donc pas été instituées par Hien SIÉ », relève-t-il. D'où viennent alors les accusations contre Hien SIÉ alors que nulle part dans le rapport de la Cour, il n'est fait mention de détournement ?

À en croire le proche du Directeur général, cette mauvaise lecture du rapport de la Cour des comptes cache des desseins inavoués.

« La Cour des comptes, dans sa recommandation n°9 dit : "la Cour recommande à l'autorité portuaire de prendre les mesures requises pour que l'attribution des primes soit encadrée et justifiée" », précise-t-il.

Les efforts consentis au Port autonome d'Abidjan

Pour lui, cette campagne médiatique contre Hien SIÉ, vise uniquement à saper les efforts consentis par celui-ci pour rendre le Port autonome d'Abidjan compétitif.

« Ce qui me semble important de noter, ce sont les performances et les résultats de l'ère Hien SIÉ au Port Autonome d'Abidjan (...) De 1950 (année de création du port, NDLR) à 2010, le bénéfice net maximum réalisé par le PAA était de 3,750 milliards de CFA. Depuis 2011, le port d'Abidjan a fait des résultats nets de 10 milliards FCFA minimum avec un maximum de 26 milliards FCFA en 2022.

A ces extraordinaires résultats, il faut ajouter la réalisation en 10 ans d'infrastructures modernes permettant un repositionnement durable du port comme hub port », rappelle à toutes fins utiles, notre interlocuteur.