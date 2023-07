Côte d'Ivoire-Justice : Les chefs de cours et de juridictions en conclave

Les chefs de cours et de juridictions de Côte d'Ivoire ont pris rendez-vous le vendredi 7 juillet 2023 pour une conférence à l'Institut national de formation judiciaire (INFJ) autour du thème "Une conférence des chefs de cours et de juridictions pour une justice crédible". Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, les appelés à davantage de responsabilités.

Côte d'Ivoire : Sansan Kambilé appelle les chefs de cours et de juridiction à la responsabilité

Ainsi, le ministre de la Justice et des Droits de l'homme a d'abord fait remarquer que la conférence se tient à la suite des dernières réformes en matière judiciaire, notamment l'adoption du nouveau statut de la magistrature, dont l'objectif était d'améliorer l'exercice de la profession de magistrat, le respect des règles déontologiques et la gestion des carrières.

"Cette conférence rassemble les décideurs du monde judiciaire de notre pays, dont le rôle, essentiel dans la protection des droits et des libertés de nos usagers, nous appelle à une remise en question constante. La justice est le pilier fondamental de toute société qui se veut démocratique. À cet égard, elle doit garantir son bon fonctionnement, ce qui passe autant par une adaptation permanente à l’évolution de notre société, mais surtout la volonté commune d'améliorer continuellement nos procédures et nos méthodes de travail", a dit le garde des Sceaux.

Tout en indiquant que "le bon fonctionnement de la justice passe indéniablement par celui des juridictions", le ministre ivoirien a appelé les présidents de cours et de juridictions à davantage de responsabilités envers leurs collaborateurs. "En votre qualité de chef de cours et de juridictions, vous êtes investis d'une mission qui va bien au-delà de la prise de décisions judiciaires. Vous êtes également responsables de la gestion et du développement de vos équipes", a-t-il recommandé.

Pour sa part, François Komoin, président de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, a précisé les enjeux de la conférence qui vise à trouver des solutions idoines pour que la justice soit performante en Côte d'Ivoire.

"C'est un instrument administratif pour la bonne gestion de la justice aux côtés du garde des Sceaux. À l'issue de ces travaux, nous allons décider, un peu. Cette structure existe depuis 2004. Elle a eu du point de vue historique des bonnes et des mauvaises années en ce sens qu'il y a eu des moments où elle était complètement en léthargie. Le ministre de la Justice a estimé que compte tenu de son importance, il fallait la réveiller, la dynamiser. Nous sommes là pour en clarifier les objectifs pour en définir l'organisation administrative et jeter les bases des programmes d'activités pour que nous puissions avoir quelque chose qui soit suffisamment fort pour aider le garde des Sceaux dans la gestion de l'appareil judiciaire", s'est-il exprimé.