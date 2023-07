Côte d'Ivoire : " Awa Ehoura a été victime de la méchanceté gratuite des hommes " (Opinion)

Aujourd'hui c'est une icône du monde du journalisme qui tire sa révérence. C'est une grande étoile du monde audiovisuel ivoirien qui s'éteint. Awa Ehoura a arrêté de souffrir.

Ahouman Gaël Lakpa (Universitaire Écrivain) : " Awa Ehoura était en effet une femme dévastée"

Oui, le mot est bien choisi et nous en convenons qu'ils seront rares ceux qui pourraient le nier. Awa Ehoura, a traversé le désert avant de définitivement quitter la terre des hommes.

Je me souviens encore comme si c'était hier, le 27 Novembre 2012, M. DINDE Fernand AGBO avait lancé un élan de solidarité au nom de cette bonne dame dans l'oubli et une détresse sanitaire sans pareil.

Nous sortions de la crise post électorale de 2011 et la pauvre dame n'avait plus de travail, elle qui avait pourtant été cette grande figure de la RTI qui inspira plusieurs jeunes au métier des médias.

Nous nous mobilisâmes comme un seul homme. Moi personnellement, j'ai lancé les appels quitte à toucher des personnes ressources partout, internet y compris.

Cet élan avait été une grande réussite et elle avait ainsi pu retrouver le sourire devant tout l'amour qu'elle a pu recevoir des gens. Nous avions eu beaucoup de retours financiers et surtout en nature.

Faisant partie des leaders de l'appel au soutien, je l'ai personnellement appelé par téléphone. C'est en pleurs, les larmes et l'émotion que nous avons échangé.

Awa Ehoura était en effet une femme dévastée. Une femme abusée par des malhonnêtes, ayant tout perdu. Vraiment tout... nous vous épargnons les détails. Elle se battait pour son fils malgré sa déchéance. Pendant que nous nous battions pour sa survie, elle, puisait le peu de force encore en elle pour la donner à son fils.

Nous avions prie rendez-vous pour nous voir à M'Pouto là où elle résidait désormais. Mais malheureusement le jour du rendez-vous, la météo n'a pas été favorable du fait d'une très grosse pluie sur le tout Abidjan.

Awa Ehoura a été victime de la méchanceté gratuite des hommes, de la non reconnaissance et du chagrin qui la rongeait au fil des années. Nous accueillons cette nouvelle de sa disparition comme le repos pour elle. Nos condoléances à sa famille biologique et à tous ses proches.

Dieu l'accueille dans son paradis céleste.

Ahouman Gaël Lakpa

Universitaire Écrivain

Auteur-Poète Ivoirien.