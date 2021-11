Awa Ehoura très malade : Blé Goudé appelle à l'aide

Une campagne vient d'être lancée afin de sauver la vie à Awa Ehoura qui lutte actuellement contre la mort. Devant la difficile situation que traverse l'ancienne journaliste de la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne), Charles Blé Goudé a lancé un appel à l'aide.

Charles Blé Goudé appelle à sauver Awa Ehoura

Awa Ehoura ne va pas bien. Depuis la fin de la crise postélectorale de 2010-2011, l'ex-présentatrice de la télévision nationale est clouée au lit par un diabète. La rumeur avait déjà annoncé le décès de la soeur ainée de Anne Zelica Ehoura. Même si elle est encore en vie, l'état de santé de l'ancienne conseillère spéciale de Laurent Gbagbo inquiète.

"Cela fait maintenant 10 ans que je suis malade. Par la grâce de Dieu, je suis encore vivante, mais mon état de santé se dégrade chaque fois un peu plus. Et aujourd'hui j'ai besoin de recevoir des soins qui ne peuvent être qu'administrés à l'extérieur. Malheureusement je n'en ai pas les moyens parce que j'ai perdu mon emploi, je ne vis que par la générosité des frères et des sœurs qui, depuis le début de ma souffrance, m'ont aidée (...) J'ai besoin de vivre, je veux retrouver ma place dans la société, je veux vivre, je veux guérir, j'ai besoin de vous", avait-elle confié dans une vidéo publiée sur la toile.

Depuis La Haye, Charles Blé Goudé est très inquiet pour Awa Ehoura. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) vient de lancer un appel à la mobilisation pour sauver celle qui a fait les beaux jours de la télévision ivoirienne. Alors qu'une campagne de solidarité a été lancée pour mobiliser des fonds pour l'évacuation d' Awa Ehoura à l'étranger, l'ex-leader de la "galaxie patriotique" a salué l'initiative. "Ton geste peut sauver sa vie. Ensemble, sauvons Awa SVP. Merci aux initiateurs de cette campagne de solidarité", a plaidé Charles Blé Goudé.

Notons que Blé Goudé a déjà apporté son soutien financier à Awa Ehoura par l'entremise de deux de ses Achille Dodé et de Roselin Bly, qui lui avaient rendu visite en juin 2019.