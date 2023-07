Fait divers : Un planteur de 21 décapite sa nièce pour devenir riche

Un fait divers a suscité l'indignation et la stupeur à Issia, une ville située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un jeune planteur de 21 ans a décapité sa nièce de six ans sur instruction de son féticheur pour devenir riche. Le meurtrier a été interpellé par les éléments du commissariat de police le mardi 27 juin 2023.

Fait divers : Une mineure de six ans décapitée par son oncle paternel

ME est un planteur de 21 ans domicilié à Issia, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. À l'instar des jeunes de son âge, le cultivateur rêve d'une belle vie. Seulement, il a décidé d'emprunter un chemin illicite pour obtenir la richesse. ME part consulter un féticheur, âgé de 22 ans, afin de bénéficier de son apport mystique. Ce dernier lui demande de rapporter la tête d'un humain pour des rituels.

Pour atteindre son objectif, ME jette son dévolu sur sa nièce de six ans. Le planteur réussit à s'éloigner avec la fillette et commet l'irréparable. Le jeune homme assassine la gamine et la décapite. La disparition de la petite fille est signalée aux agents du commissariat de police d'Issia le mardi 27 juin 2023.

Selon la Direction générale de la police nationale (DGPN) qui rapporte le fait divers, des membres de la famille de la victime sont auditionnées. Les policiers découvrent que la gamine avait été aperçue avec son oncle paternel ME avant sa disparition.

Interrogé, le planteur de 21 ans tente de mener les enquêteurs en bateau avant de passer aux aveux. Il avoue avoir tué sa nièce pour obéir aux recommandations de son féticheur. Le meurtrier conduit les policiers au lieu de dissimulation du corps de sa victime. La tête de la fillette a été retrouvée dans une plantation. Il emmène aussi les agents de la police au lieu de résidence de son féticheur.

ME et son féticheur sont aux mains de la police et devront répondre de leurs actes devant les autorités compétentes.