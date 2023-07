Côte d'Ivoire : Nassénéba Touré pour "zéro victime dans les familles" lors des élections à venir

La Ministre Nassénéba Touré a fait des dons à plusieurs familles du Gontougo au cours de la cérémonie officielle de la Journée Internationale de la Famille (JIFA 2023).

Journée internationale de la famille: Nassénéba Touré met en mission tous les Chefs de famille de Côte d’Ivoire

La Ministre Nassénéba TOURÉ a offert des dons en vivres à 350 familles et du matériel à plusieurs familles afin de mener des activités génératrices de revenus et les rendre ainsi autonomes.

Ces dons ont été faits à la cérémonie officielle de la 30ème Journée Internationale de la Famille(JIFA), célébrée vendredi 07 juillet 2023, au centre culturel de Bondoukou sur le thème « Familles résilientes pour une Côte d’Ivoire sécurisée et apaisée »

Haut parrain de cette cérémonie, le Ministre d’Etat, Ministre de l’agriculture et du développement rural, Adjoumani Kouassi KOBENAN a salué cette action de la Ministre Nassénéba qui selon lui « est venu les bras chargés » avec tous ses dons dont la valeur est estimée à plus de 10 millions. Il s’est réjouit de la sensibilisation des femmes qui a engendré cette année un faible taux de grossesse en milieu scolaire dans la région du Gontougo.

La Ministre Nassénéba TOURÉ, dans son intervention, a adressé un message aux familles du Gontougo. Elle a rappelé l’importance de l’équilibre familial dans la construction d’une nation forte. « La famille est le socle de la société car c’est la première société naturelle de tout citoyen parce qu’on y trouve l’amour, l’unité, le réconfort, la sécurité le soutien. C’est le lieu de transmission des valeurs fondamentales par excellence », a t-elle déclaré.

Elle a rappelé l'engagement du Gouvernement de Côte-d’Ivoire à améliorer les conditions de vie des populations à travers le deuxième Programme Social du Gouvernement ou PSGouv 2 couvrant la période 2022-2024 dont la valeur est de 3.200 milliards de FCFA. Il vise à améliorer les conditions de vie des familles, à lutter contre les fragilités et à mieux booster la résilience des couches les plus vulnérables.

Cette célébration était l'occasion pour la Ministre de lancer un appel à toutes les familles de Côte d’Ivoire pour des élections apaisées. Elle a lancé le concept "zéro victime dans les familles":

«Je voudrais ici et solennellement investir tous les Chefs de famille de Côte d’Ivoire d’une mission, celle d’être des acteurs de paix, afin que nous menions ensemble la campagne

« zéro victime dans les familles » pour les élections à venir » a t-elle lancé avant de poursuivre en expliquant « qu’il s’agit d’une mission spécifique et de haute portée visant à sensibiliser nos enfants et nos jeunes aux valeurs civiques et citoyennes, gage de leur réussite pour assurer la relève de la Côte d’Ivoire de demain ».

A cette festivité, certaines distinctions ont été faites, à savoir le Ministre d’Etat, Adjoumani Kouassi KOBENAN élevé Commandeur de l’ordre du mérite de la femme et de la famille, la présentation de Huit (08) familles modèles choisis sur des critères sélectifs par la Direction de la Promotion de la Famille. Ces familles ont reçu des enveloppes et des dons en vivres pour leur exemplarité dans la société.

Pour prôner l'Excellence, les 2 meilleures auditrices de la région du Gontougo ont été primées. Il s’agit de SIDIBEGA AKOUA avec une moyenne de 15,48 et de Kamagaté salamata, 1ere régionale dans la spécialité couture avec une moyenne de 14,6.

Elles ont reçu respectivement des enveloppes, des kits d’installation complets en pâtisserie et en couture estimés à une valeur de 2 millions francs CFA.

Les activités annexes ont débuté, depuis mercredi 5 juillet, avec une matinée sportive au centre culturel de Bondoukou, des séances de sensibilisation destinées à près de 200 femmes et enfants sur les valeurs familiales, les violences conjugales et les capacités financières des familles. Ces activités ont été coordonnées par les équipes du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant à savoir la Direction de la promotion de la famille(DPE), du Programme National de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre (PNVBG) et du Programme de Protection des Enfants et Adolescents Vulnérables (PPEAV).

La commémoration de la Journée internationale de la famille a été décrétée le 20 septembre 1993 par l’Assemblée générale des Nations Unies et est célébrée le 15 mai de chaque année