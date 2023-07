RDC: Barbara Kanam nommée à la tête d’une structure culturelle

Une nomination inédite vient de s’opérer à la tête de l’institution étatique en RDC, le Fonds de promotion culturelle (FPC). L’artiste congolaise Barbara Kanam a été nommée, samedi 8 juillet comme la nouvelle Directrice générale de cet organisme qui a pour mission de soutenir et financer les industries culturelles et les artistes congolais.

Barbara Kanam nommée Directrice générale d’une institution de l’Etat au Congo

La chanteuse congolaise, Barbara Kanam est bien connue sur l’échiquier musical en République Démocratique du Congo (RDC) et même au-delà des frontières de son pays.

La belle Barbara a longtemps vécu en Côte d’Ivoire avec une partie de sa famille avant d’aller s’installer en France puis de retourner en RDC.

Son talent vient d’être reconnu par les autorités de son pays. Âgée de 49 ans, l’Etat congolais a jugé bon de lui confier un poste de responsabilité dans une institution culturelle.

Et par une ordonnance présidentielle lue samedi 8 juillet sur les antennes de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) par la porte-parole du président de la République, Tina Salama, Barbara Mutundu Kanam, plus connue sous le nom Barbara Kanam a été nommée Directrice générale du Fonds de promotion culturelle (FPC).

Elle remplace à ce poste l'ancien Directeur Général, Ntamirira Mugisho Alain-Innocent. Ce dernier avait démissionné au mois de janvier dernier à cause d'une nomination taxée d'irrégulière des agents au sein de son établissement.

Cette structure étatique a été créée par une ordonnance-loi du 03 avril 1987 sous le nom ‘’Fonds Mobutu Sese Seko’’. C’est un organisme sous tutelle du Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines de la RDC émargeant au budget annexe et jouissant d’une autonomie de gestion.

Ses objectifs sont de favoriser l’éclosion des industries culturelles et artistiques congolaises. Il était dirigé jusqu’à présent par des hauts fonctionnaires ou des personnalités politiques.

Par ailleurs, la compositrice et chanteuse de rumba congolaise sera secondée par un autre musicien du nom de Didier Masela. Ce ancuien bassiste et co-fondateur du célèbre groupe Wenge Musica veillera à ce que les artistes soient les mieux placés pour comprendre les besoins du secteur culturel et voir comment le FPC peut mieux y répondre.