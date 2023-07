RDC : Didistone, la fille de Koffi Olomidé, donne sa vie à Dieu

Didistone, la fille de Koffi Olomidé, vient de rejoindre le rang des célébrités qui ont décidé de donner leur vie à Dieu. Dans une publication sur les réseaux sociaux, la mannequin congolaise a annoncé s'être baptisée par immersion.

La fille de Koffi Olomidé est devenue chrétienne

La fille du célèbre chanteur congolais, Koffi Olomidé n’est pas inconnue sur les réseaux sociaux. Même bien avant, le nom de Didistone Olomidé a été révélé dans une chanson où son père lui a rendue hommage. Cette fille âgée de 25 ans ans, est une mordue de la mode puisqu’elle est mannequin et femme d’affaires reconnue en France et en République Démocratique du Congo (RDC).

Aujourd'hui, celle que le Grand Mopao a eue avec sa célèbre femme Aliya, vient de prendre tout le monde de court. Dans une publication sur son compte Instagram le dimanche 2 juillet, Didistone a annoncé s'être baptisée par immersion. On voit dans l’image partagée, la fille aînée de Koffi Olomidé vêtue d’un T-shirt blanc, debout à côté d’un homme de Dieu qui s’apprêtait à la baptiser.

Maintenant, une interrogation que tous les internautes se posent, est celle de savoir si Didistone qui est suivie par plus de 1,7 millions d'abonnés sur Instagram, va mettre fin à son métier de mannequin. Tous les fans de la jeune fille attendent de voir la suite.

Depuis un certain temps, on assiste à une vague de baptême de nos personnalités publiques. Il y a eu, par exemple, le baptême il y a quelques semaines, par immersion, du chanteur béninois, Fanicko, et de l’influenceur ivoirien, Apoutchou.