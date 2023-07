Koffi Olomidé : ‘’Je demande le retrait du nom d’artiste Koffi De Brazza’’

Le chanteur congolais, Koffi Olomidé, est passé à la vitesse supérieure dans l’affaire qui l’oppose à son sosie Koffi de Brazza. Devant le parquet au Palais de justice de Brazzaville, la star a demandé au comédien de cesser de l’imiter et d'effacer toute trace de lui sur la toile.

Koffi Olomidé veut contraindre le comédien Koffi de Brazza à ne plus l’imiter

Koffi Olomidé veut aller jusqu’au bout dans l’affaire qui l’oppose au comédien, Koffi de Brazza. Après avoir porté plainte devant le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville contre l’humoriste, il était évidemment question au plaignant et au mis en cause de se présenter devant le parquet pour s’expliquer.

Le comédien, avant de s’y rendre, est allé à la rencontre de son Avocat dans son cabinet le jour même du dépôt de la plainte du chanteur congolais. Koffi de Brazza s’est effectivement rendu le lundi 3 juillet au parquet du Palais de justice de Brazzaville. Sur sa page Facebook, il a posté une photo à sa sortie d’audience, assortie d’un message. ‘’Comme vous l’avez vu sur les différents médias, j’ai été convoqué au parquet, je m’y suis donc présenté’’, écrit-il.

Cette affaire semble difficile à trouver une solution. Parce qu’à la seconde audience qui s’est ouverte le lundi 3 juillet, Koffi Olomidé veut contraindre son sosie à cesser de l’imiter partout où il passe. ‘’Koffi Olomidé demande le retrait du nom d’artiste Koffi De Brazza et la suppression de tout contenu sur ses réseaux sociaux depuis qu’il utilise le pseudo ‘’Koffi De Brazza’’, indique l’Avocat de la star de la musique congolaise. Il reste à savoir si le patron de l’orchestre Quartier Latin va obtenir gain de cause devant la juridiction congolaise ou un arrangement devrait être trouvé entre lui et son sosie de comédien.