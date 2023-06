RDC : Koffi Olomidé poursuit en justice son imitateur Koffi de Brazza

Koffi Olomidé en a marre de se voir imiter par quelqu’un d’autre. Pour protéger son image et son oeuvre, l’artiste est monté au créneau pour porter plainte contre le comédien congolais, Koffi de Brazza, celui-là qui l’imite au cours de ses spectacles.

Koffi Olomidé porte plainte contre Koffi de Brazza

Le comédien congolais, Koffi de Brazza est connu pour être l’imitateur attitré du chanteur congolais, Koffi Olomidé.

Mais, irrité de voir le comédien faire des sketchs en imitant le Grand Mopao, un proche a mis en garde le sosie en l’interdisant de le copier dans ses spectacles.

L’imbroglio a amené l’artiste à mettre sur le carreau son service de communication. Longtemps resté silencieux, Koffi Olomidé est passé à l’offensive.

En effet, le Quadra Koraman a déposé une plainte contre Koffi de Brazza. Il devait être contacté par le parquet depuis le jeudi 29 juin pour s’expliquer sur cette plainte.

Pour le moment, on ne sait vraiment pas les motifs exacts et les charges éventuelles établies contre le comédien.

En quelques années, Koffi de Brazza est devenu une figure emblématique de l’humour dans son Congo natal. Sans doute, l’ambassadeur de la culture congolaise veut protéger son image et son œuvre.

Et le fait de voir quelqu’un qui l’imite, l’agace. Raison pour laquelle, il a décidé de traduire en justice l’humoriste. On attend de voir comment l’affaire sera jugée et les conséquences sur la carrière de Koffi de Brazza.

Ce dernier était également le jeudi 29 juin dans le cabinet de son avocat Maître Steve Bagne, pour s'imprégner de la procédure qui l'oppose à l'artiste musicien Koffi Olomidé devant le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville.