Congo : le Président Félix Tshisekedi à propos de la sécurité du pays

Le Président congolais Félix Tshisekedi démontre de jour au lendemain sa détermination à conduire le peuple congolais dans une destination agréable. Il fait une lutte farouche pour le retour d'une stabilité dans le pays.

Félix Tshisekedi prêt à faire face aux défis sécuritaire du Congo

Malgré les multiples difficultés liées à l’insécurité qui menacent la République démocratique du Congo, le Président Félix Tshisekedi se classe a niveau plus élevé par sa détermination à orienter le pays vers un avenir plus sûr et plus stable.

En effet, il faut souligner que le pays a été confronté récemment à un défis sécuritaire comme le cas du lundi 04 septembre 2023, lors des enquêtes sur le massacre de Goma. Au cours de cette opération, environ 43 personnes ont perdu la vie. Cette preuve témoigne la situation du pays sur le plan sécuritaire.

En outre, le ministre de l’Intérieur, Pierre Bemba, Peter Kazadi, a annoncé que le chef de la brigade de la garde républicaine et le commandant du régiment à Goma auraient été arrêtés et placés en détention le 03 septembre au soir. À cet effet, leur procès est prévu dans les jours à venir afin de mettre la lumière sur les faits tragiques qui ont eu lieu tout récemment dans le pays.

Pour rappel, il urge de rappeler qu'une opération militaire a été lancée à Goma pour répandre une manifestation.

En réalité, les manifestants, membres de la secte Foi naturelle judaïque et messianique vers les nations, exigeaient le départ immédiat de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo. L' intervention dans cette situation a coûté la vie à plusieurs soldats. Pour ce faire, le Président Félix Tshisekedi réaffirme sa détermination pour faire face aux défis sécuritaires et instaurer un climat de paix et de stabilité en République démocratique du Congo.