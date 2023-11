Carnet noir : Décès de l'écrivain et homme politique congolais, Henri Lopes

Le Congo perd l'une de ses grandes figures. L'écrivain et ancien Premier ministre Henri Lopes s'est éteint à l'âge de 86 ans en France.

Décès de l'écrivain et homme politique congolais Henri Lopes en France

Le monde littéraire et politique pleure la perte d'Henri Lopes, un homme qui a façonné l'histoire du Congo. Selon les informations reçues, il est décédé à l'hôpital Foch de Suresnes près de Paris. Sa famille a annoncé son décès le jeudi 2 novembre 2023.

Henri Lopes, né en 1937 à Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'ancien Congo belge (l'actuelle République démocratique du Congo), était un homme d'origines métissées, avec un père portugais et une mère originaire des Plateaux, au centre du Congo-Brazzaville.

Son parcours éducatif l'a mené de Brazzaville à Bangui, puis à Nantes et Paris, où il a acquis une solide éducation. Plus tard, il est retourné dans son pays d'origine et est devenu un éminent enseignant d'histoire à l'École normale supérieure d'Afrique centrale à Brazzaville, qui est aujourd'hui l'Université Marien Ngouabi.

Cependant, Henri Lopes est devenu bien plus qu'un éducateur. Il a marqué l'histoire de son pays en entrant dans la politique. Sous le régime marxiste-léniniste du président Marien Ngouabi, il a occupé le poste de Premier ministre de 1973 à 1975, contribuant ainsi à façonner la politique congolaise à une époque cruciale.

Sa carrière politique s'est également étendue au niveau international. Dans les années 1980 et 1990, il a rejoint l'UNESCO en tant que directeur adjoint pour l'Afrique, où il a continué à promouvoir l'éducation et la culture en Afrique.

En 1998, Henri Lopes a été nommé ambassadeur du Congo en France, poste qu'il a occupé pendant 17 ans. Tout au long de sa carrière diplomatique, il a œuvré pour renforcer les relations entre le Congo et la France.