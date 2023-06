Côte d'Ivoire: Grosse menace sur le CAM Tchin-TchinN 2023 de Jonathan Morrison

Il ne reste que deux semaines pour le démarrage de l’édition 2023 du CAM Tchin-TchinN de Jonathan Morrison. Mais, la Fédération Ivoirienne de Football de Petits Poteaux (FIFPP) n’entend pas de cette oreille et veut empêcher le tournoi de se dérouler.

L’édition 2023 du CAM Tchin-TchinN de Jonathan Morrison menacée

Le jeune promoteur de l’événement sportif, 1XBET CAM Tchin-TchinN, Jonathan Morrison est depuis longtemps au four et au moulin pour l’organisation de la deuxième édition de sa compétition. Il multiplie les rencontres avec des personnalités ivoiriennes pour la réussite de 1XBET CAM Tchin-TchinN 2023 au cours des grandes vacances scolaires. A seulement deux semaines du démarrage du tournoi, il y a encore des grincements de dents. Et c’est la Fédération Ivoirienne de Football de Petits Poteaux (FIFPP) qui est montée au créneau pour empêcher l’édition 2023 de l’événement sportif d’avoir lieu.

Les responsables de cette fédération ont adressé un courrier daté du mardi 20 juin dernier, au président de la Conférence Nationale des Présidents de Fédération Sportives de Côte d'Ivoire ( CONAFESCI), Mamadou Soumahoro, pour lui faire part de leur mécontentement. Dans le courrier dont afrique-sur7 a eu copie, le président de la FIFPP, Me Inza Fofana, fait savoir que la structure TREIIZE appartenant à Jonathan Morrison, ne respecte pas les conditions du cahier de charges et des règles obéissant à la loi du sport. La Fédération s’oppose donc à l’organisation de 1XBET CAM Tchin-TchinN 2023.

D’ailleurs, le jeune promoteur a commencé à multiplier les posts contre les responsables des FIFPP, les accusant de vouloir boycotter son événement qui s'annonce à grands pas. ‘’A deux semaines de la compétition, la fédération de petits poteaux essaie par tous les moyens de saboter le Tchin-tchinN, oh honte’’, peut-on lire sur la page Facebook de Jonathan Morrison. Il faut rappeler que l’année dernière, pour la première édition du CAM Tchin-TchinN, la FIFPP avait bousculé l’ex-compagnon de Maria Mobil, pour finalement accepter l’organisation.