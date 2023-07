Cinéma : Le réalisateur ivoirien Roger Gnoan M'bala est décédé

Le cinéma ivoirien a perdu l'un de ses dignes ambassadeurs. Roger Gnoan M'bala est décédé le mardi 10 juillet 2023. Le scénariste et réalisateur ivoirien était âgé de 80 ans.

Cinéma : Fin de clap pour Roger Gnoan M'bala !

Roger Gnoan M'bala a marqué le cinéma ivoirien. En effet, ce comptable de formation portait en lui la fibre du septième art. Après sa formation en comptabilité au Lycée technique d'Abidjan en 1959, il s'envole pour la France à la suite d'un passage en tant qu'employé à la SAFCA.

Initialement, le jeune Roger, qui a vu le jour en 1943 à Grand-Bassam (sud de la Côte d'Ivoire), devrait poursuivre sa formation en économie. Mais contre toute attente, Roger Gnoan M'bala décide de rejoindre le Conservatoire du cinéma français.

Grand Prix du Court Métrage à Dinard pour le film Amanié, le cinéaste s'est illustré dans les courts métrages et les longs métrages. On peut citer entre autres, Koundoum (1970), La Biche (1971), Amanie (1972) ou encore Ablakon (1984), Bouka (1988), Au nom du Christ (1993) et Adanggaman (2001).