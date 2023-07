Le département de Ouangolodougou dans le septentrion de la Côte d'Ivoire a abrité du 04 au 06 juillet 2023, un atelier de formation des agents de contrôle aux frontières relativement à l’application de la convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Initiée par le ministère des Eaux et Forêts en collaboration avec le programme WABiLED, cet atelier marque le début d’une série de 4 sessions de formation ( à Noé, San-Pedro et à Abengourou, jusqu'au 03 août prochain). L'objectif étant de renforcer les capacités opérationnelles des agents.

Côte d'Ivoire: 10 agents de contrôle aux postes frontaliers formés sur la réglementation CITES

Durant 03 jours, les agents de contrôle à la frontière de Ouangolodougou ont eu droit à une formation aussi bien théorique que pratique d'experts issus de la Direction de la faune et des ressources cynégétiques (DFRC) et des Douanes ivoiriennes. L’atelier a rassemblé 10 agents de contrôle des frontières de Ouangolodougou, de Pôgô et de Tengrela, issus des ministère des Eaux et Forêts, des Ressources Animales et Halieutiques, de la Douane et de la Police nationale.

Au total, ce sont 40 agents de contrôle aux postes frontaliers, qui seront formés sur la réglementation internationale (CITES), sur l'identification des produits de la faune faisant l'objet de trafic, et les techniques d’investigation de base. Connaitre les règles relatives à la CITES et son application dans le contentieux sur la faune; identifier les espèces et leurs produits dans le commerce; maîtriser les lois nationales et leur application dans le contentieux sur la faune et la flore de la Côte d’Ivoire et utiliser les techniques d’enquête de base, sont, selon le ministère des Eaux et Forêts, les aptitudes que devront développer les auditeurs à l’issue de ces ateliers.

Tizié TO Bi

Correspondant régional