Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba a entamé depuis le 25 juin dernier et ce, jusqu'au 1er juillet 2023, une mission en Suisse. Démarrées ce mardi 27 juin, les activités de la délégation ivoirienne portent sur la présentation du bilan de la phase 1 du projet de conservation et de réhabilitation de la forêt classée du Cavally.

Côte d’Ivoire: La forêt classée du Cavally au cœur d'une mission de Laurent Tchagba en Suisse

Cette séance de travail, qui se tient au siège de Nestlé en Suisse, selon le ministère, a été organisée en prélude à la signature du protocole de la phase 2 du projet de réhabilitation de la forêt classée du Cavally, qui aura lieu ce même jour. Signature qui marquera le lancement de la phase 2 du projet couvrant la période 2023-2026.

La réduction significative de la déforestation, la régénération naturelle d’au moins 7.000 hectares de forêts et le reboisement de 1.500 hectares. Tel est le bilan de la première phase avec une plus grande résilience économique et sociale des communautés riveraines, majoritairement des femmes.

"Un comité de pilotage présidé par le ministre des Eaux et Forêts a été mis en place. Le projet a permis l’élaboration de la carte d’occupation des sols de la forêt classée du Cavally, l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information des populations riveraines de la forêt classée du Cavally sur la politique forestière et la conservation de la forêt du Cavally, la production de plus de 230.000 plants forestiers d’espèces natives en lien avec les groupements de femmes des villages riverains", se félicite le ministère en charge des Eaux et Forêts ivoiriennes.

Avant de révéler que la phase 1 du projet est estimée à 2,5 millions francs suisses soit 1,5 milliards FCFA, financé par Nestlé et implémenté par la SODEFOR et Earthworm qui travaillent en synergie avec les autres acteurs impliqués dans le projet.

Tizié TO Bi

Correspondant régional