Côte d’Ivoire: 15 milliards de FCFA pour réhabiliter la forêt classée de Monogaga

C'est la salle de conférence du ministère du Tourisme, logée au 19e étage de l'immeuble Postel 2001 à Abidjan-Plateau, qui a servi de cadre, le mercredi 07 juin 2023, à la signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la Fondation Roots wild foundation (RWF). Cet accord tripartite entre le Gouvernement Ivoirien représenté par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, et celui du Tourisme, Siandou Fofana, et la Fondation RWF conduite par son président Bilal Hallal, intervient après 2 ans de négociations.

Côte d’Ivoire: Le Gouvernement et la Fondation RWF s'engagent à sauver la forêt de Monogaga

Cette convention, selon le ministère des Eaux et Forêts, porte sur le reboisement et la mise en place d' infrastructures éco-touristiques de qualité dans la forêt classée de Monogaga située dans le département de San- Pedro.

L'aménagement de cette forêt concernera aussi des aspects environnementaux, sociaux, économiques et surtout éco-touristiques. C'est la raison pour laquelle la convention a été portée à l'attention du ministre du Tourisme pour sa signature.

À en croire le ministère, c'est près de 15 milliards de francs CFA qui seront injectés dans la forêt dans les prochaines années pour sa réhabilitation.

"La protection du couvert forestier garantit une destination authentique à offrir aux touristes du monde", a confié tout heureux le ministre Siandou Fofona.

Quant au président de la Fondation RWF, Bilal Hallal, il n'a pas caché sa joie de bénéficier du soutien du ministre du Tourisme pour valoriser les forêts.

Puis, il l'a rassuré de faire de la forêt classée de Monogaga, une destination touristique de renommée internationale. Il faut préciser que, la Fondation RWF œuvre dans le domaine de la préservation de l'environnement tout contribuant à la biodiversité.

Prenant la parole, Laurent Tchagba, ministre en charge des Eaux et Forêts a rassuré ses hôtes de sa volonté de poursuivre le combat de la reconstitution du couvert forestier en passant de 2,97 millions à 6,4 millions d'hectares de forêts à l'horizon 2030.

Pour rappel, c'est en 2018 que le Gouvernement a adopté la Stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts.

Stratégie qui repose sur trois principaux axes dont découlent les effets majeurs:

1. l'amélioration de la gouvernance forestière;

2. le renforcement de la protection des massifs forestiers résiduels, leur extension et leur gestion durable;

3. la reconstitution des zones forestières dégradées et l'adaptation aux changements climatiques.

Elle vise à contribuer à l'amélioration de la couverture forestière de la Côte d'Ivoire en passant d'un taux de couverture forestière de 11% en 2015 à un taux d'au moins 20% en 2045 dans l'intérêt des populations.

Tizié TO Bi

Correspondant régional