Lutte contre l'exploitation forestière: La Côte d'Ivoire et l'UE s'accordent sur l' APV-FLEGT

En prélude à la signature prochaine de l'accord de partenariat volontaire, il s'est tenue, le jeudi 25 mai 2023, sous la co-présidence de Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts et de l'ambassadrice Francesca DI Mauro, cheffe de la délégation de l’Union Européenne (UE) en Côte d’Ivoire, à Hôtel Mövenpick, à Abidjan-Plateau, la seconde réunion préparatoire du Comité conjoint de mise en oeuvre (pré-CCMO) de l'APV-FLEGT( Accord de partenariat volontaire de lutte contre l'exploitation forestière illégale du bois et ses dérivés).

Exploitation forestière: La Côte d'Ivoire et l'Union Européenne en phase sur la mise en oeuvre de l'APV-FLEGT

À cette occasion, le ministre Laurent Tchagba a annoncé, la signature de 2 arrêtés dont l’un précisant les modalités d’exploitation des forêts des personnes morales de droit privé, des personnes physiques et des arbres hors forêt. L’autre, portant approbation des normes techniques de l’exploitation forestière, permettant ainsi de franchir une étape importante pour la signature de l’accord. Qui, à en croire le ministère, se fera d’un commun accord entre l’Union Européenne et la Côte d’Ivoire.

Plusieurs personnalités ivoiriennes et étrangères, représentants de pays, d'institutions, de ministères, du secteur privé et de la société civile, ont pris à la rencontre modérée par le conservateur général, Mailly Joëlle Elvire Zouzou, directrice de cabinet du ministère des Eaux et Forêts et négociatrice en chef de l’APV-FLEGT.

Tizié TO Bi

Correspondant régional