Séminaire sur le système de transport intelligent ( STI): Ce qu'Amadou Koné a dit aux participants

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a, au nom du Premier Ministre Achi Patrick, ouvert le jeudi 8 juin 2023, le séminaire sur le système de transport intelligent ( STI) organisé conjointement par l’agence japonaise de coopération à Abidjan ( JICA) et le ministère des transports à travers l’autorité de la mobilité urbaine dans le grand Abidjan ( AMUGA), les 8 et 9 juin 2023 à l’hôtel Tiama à Abidjan.

Système de Transport Intelligent : Amadou Koné veut développer les outils d'aide à la décision ( séminaire JICA-AMUGA)

Ce séminaire contribuera, selon les organisateurs, à accélérer le processus de digitalisation déjà mis en œuvre par le gouvernement ivoirien avec la dématérialisation de tous les documents de transport, la constitution de bases de données fiables et surtout le développement des outils d’aide à la décision.

Promouvoir les STI en Côte d’Ivoire et plus concrètement permettre de réduire les embouteillages, améliorer la fluidité et la sécurité routière et donc contribuer à la croissance économique de la Côte d’Ivoire, tel est, selon M. Wakabayashi Motoharu, représentant résident de la JICA, les objectifs du séminaire sur le partage d’expériences en matière de transport intelligent, des universités et entreprises privées japonaises avec les experts du ministère des transports en Côte d’Ivoire.

Le STI au cœur de la politique de modernisation du secteur des transports en Côte d’Ivoire

Le Gouvernement ivoirien, ainsi qu’il est donné de constater jour après jour, fait de l’application des technologies de l’information et de la communication dans les transports, un vecteur majeur pour le développement d’une mobilité sûre et durable en Côte d’Ivoire.

C’est pourquoi, organiser un séminaire réunissant l’ensemble des acteurs clés de l’écosystème, pour réfléchir sur le Système de Transport Intelligent à Abidjan, avec la contribution d’un pays ami, est selon le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné, un exercice prometteur duquel ses services tireront forcément des bénéfices.

Un cadre normatif du transport intelligent adopté par le parlement ivoirien

Dans son vaste programme de réformes dans le domaine des transports, le ministre Amadou Koné a obtenu respectivement le 11 octobre et 16 novembre 2022 par l’assemblée nationale et le sénat, l’adoption de l’ordonnance No 2021-432 du 8 septembre 2021 portant règles applicables en matière de système de transport intelligent ( STI).

Laquelle ordonnance trace le cadre normatif du transport intelligent inscrit dans la dynamique de l’application de la loi No 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel.

Aussi, cette ordonnance portant règles applicables en matière de transport intelligent, définit le Système de Transport Intelligent en abrégé STI, comme un ensemble centralisé de dispositifs interactifs de collecte, de traitement, de diffusion d’informations, basé sur l’intégration des technologies de l’information et de la communication, appliqué aux transports intérieurs, aux infrastructures et aux véhicules, utilisé de manière à améliorer la gestion et l’exploitation des réseaux de transports et des services qui y sont associées.

« Les enjeux sont tellement importants qu’aucune rencontre n’est de trop pour élargir le champ de la discussion. Ce qui est rassurant et encourageant, nous ne naviguons pas à vue, nous avons des orientations qui nous guident pour la mise en œuvre d’une politique adaptée de transport intelligent en Côte d’Ivoire.

La Stratégie Nationale de la Sécurité Routière adoptée par le Gouvernement depuis le 07 juillet 2021, en est une. Cette forte volonté du gouvernement ivoirien dont l’un des axes majeurs est l’utilisation des technologies de l’information au service de la sécurité routière, confirme l’engagement politique du Gouvernement à adresser cette problématique.

Et, les premiers résultats de l’implémentation du Système de la verbalisation assistée par vidéo donnent satisfaction et permettent d’accentuer les actions en la matière » s’est réjoui Amadou Koné.

Accélérer la digitalisation pour développer les outils d’aide à la décision

Pour le ministre Amadou Koné, il est essentiel non seulement pour la Côte d’Ivoire mais également pour nombreux pays africains de développer des outils d’aide à la décision.

« Ceci a commencé par la dématérialisation de tous les documents de transport avec la constitution de bases de données des conducteurs, des véhicules, du trafic et de tout ce qu’il y a en circulation routière, de sorte à développer des outils d’aide à la décision.

C’est essentiel pour la Côte d’Ivoire et pour le continent africain qui pour des études font appel à des cabinets d’experts étrangers. Les outils d’aide à la décision vous permettent de prendre des décisions parfois dans l’urgence, dans le cadre de la planification, du suivi des projets que vous mettez en œuvre et de l’évaluation des politiques que vous adaptez et apportez en matière de transport », a souligné le ministre Amadou Koné.

« Si vous ne pouvez pas évaluer parce que vous n’avez pas de données adossées à des outils informatiques d’aide à la décision, évidemment que vous aurez un souci en matière de compétitivité » a-t-il ajouté.

La question de l’efficience est la cible recherchée

« Le gouvernement ivoirien a très tôt compris et s’est engagé depuis 2015 à mettre en place les bases de données. La dernière initiative concerne la base de données sur l’immatriculation avec le nouveau système d’immatriculation initiale des véhicules qui est entré en vigueur le 1er juin 2023.

Tout ceci pour nous permettre de bâtir un écosystème dans lequel viendront s’intégrer tous les acteurs et producteurs de données liées au transport. Non seulement cela va résoudre la question de la compétitivité, de la fluidité, du coût, de la planification mais également pour des questions de sécurité nationale.

C’est pour toutes ces raisons que je me réjouis de la tenue de ce séminaire à Abidjan. Avec le partage d’expériences des uns et des autres nous allons continuer à améliorer ce que nous sommes en train de mettre en place. C’est fondamental face à une urbanisation accélérée.

Enfin, nous pouvons faire des économies en terme d’infrastructures. Car on peut avoir peu d’infrastructures et des modes de transport bien intégrés et une mobilité efficiente. L’efficience au bout de la chaîne nous paraît la cible recherchée», a fait savoir Amadou Koné avant de déclarer ouvert au nom du Premier Ministre, le séminaire sur le système de transport intelligent en Côte d’Ivoire.

Deux jours de partage d’expériences

Après la cérémonie d’ouverture ce jeudi 8 juin, les experts venus du Japon et leurs homologues ivoiriens échangeront sur les différentes initiatives du STI.

D’abord les initiatives prises par l’administration des transports en Côte d’Ivoire à travers l’AMUGA, l’expérience japonaise sur la mise en œuvre des STI, l’exploitation des routes à péage, le système de transport intelligent en Côte d’Ivoire et des exemples de signalisation intelligente dans certaines villes africaines ect.

La deuxième journée sera consacrée à la gestion des infractions, les initiatives pour les transports en commun et la seconde phase du Projet du schéma directeur d’urbanisme du grand Abidjan ( SDUGA) lancée en 22021.

Au cours donc de ces échanges, une liste de projets prioritaires actualisée sera produite, une prévision de la demande sera réalisée et un projet pilote de collecte et de gestion des données trafic via des caméras intelligentes sera réalisé.

Notons que la 1ere phase du SDUGA lancée en 2016 a permis de réaliser en plus du volet « urbanisme », le plan directeur des transports et d’identifier 51 projets prioritaires.

Sercom Ministère des Transport