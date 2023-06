Côte d'Ivoire -Immatriculation des véhicules: Amadou Koné change tout

Outre la nouvelle plaque d'immatriculation conçue selon les standards internationaux et dans le cadre de la sécurisation des biens automobiles et pour contribuer à la sécurité intérieure , la nouvelle immatriculation composée de 2 lettres -3 chiffres - 2 lettres constitue l’identifiant unique des transports routiers.

Nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules (NSIIV): Amadou KONÉ instaure un identifiant unique pour les véhicules et leurs propriétaires

Comme annoncé dès sa prise de fonction en qualité de Ministère des transports , Amadou KONÉ a lancé le 1er juin 2023 un nouveau système d’immatriculation initiale des véhicules en Côte d’Ivoire. Instaurée dans le but d’assainir l’immatriculation des véhicules automobiles et la pose des plaques, le NSIIV inaugure l’instauration d’un identifiant unique liant les véhicules à leurs propriétaires.

Une innovation ivoirienne

De la dégradation prématurée des plaques d’immatriculation ou encore de la lenteur dans la production des plaques, elle offre à chaque citoyen détenteur de voiture, de moto et de bateau un identifiant unique également associé au véhicule.

Il s’agit d’une composition alphanumérique disposée selon le format de deux (2) lettres alphabétiques suivis de trois(3) chiffres et se terminant par deux (2) autres lettres alphabétiques qui constituent l’identifiant unique des Transports routiers en Côte d’Ivoire. « Cette démarche facilitera en outre l’intégration en cours à diverses bases de données générées dans d’autres administrations liées aux transports routiers. Une grande nouveauté dans la digitalisation des services », a fait savoir le ministre Amadou Koné.

Désormais, en plus de permettre l’intégration de données issues d’autres administrations (assurance par exemple ), l’identifiant unique permettra au ministre des Transports de développer de nombreuses autres applications comme pour la gestion des trafics routier et générer des statistiques nécessaires à la planification d’une mobilité efficiente et plus sûre.

Avec Sercom Ministère des Transport