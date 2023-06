Programme TECH’ELLE: Joël Nianzou soutient la formation de la jeune fille

Le samedi 03 juin 2023, a eu lieu la cérémonie de graduation des bénéficiaires du programme TECH’ELLE initié par l’ONG DIGITAL WOMEN ACTIVE AFRICA au cours secondaire méthodiste de Yopougon kouté (CSM YOP-KOUTE).

Cérémonie de graduation des bénéficiaires du programme TECH’ELLE initié par l’ong digital Women Active Africa

En effet, Tech'Elle est un programme qui vise à former les jeunes filles au collège et au lycée dans le domaine des STEM. Ce programme vise à initier ces jeunes filles en créant en elles, le désir d'intégrer plus tard les métiers des STEM. Il s'agit au total de 18 jeunes filles à savoir :

AGBASSI BAYEMAN MARIE-SCHÉKINA, AKOUN CHIAYE SONIA, ALUI ELISHA MARIE-OCEANE, ANZOUAN AKÉ ELVIRA MARYSE, ATTA BODEY DARCELL ORNELLA, BANTO GUEHASSON ESLIE HANNIELLE, BOSSIA OLIVE ORNELLA, COULIBALY GNELE SAMIRA, COULIBALY YAH JISCA FLORIANE, COULIBALY NONTÉHÉ AWA, DJÈ SOURALÈ GRACE MURIEL, KAMBOU EPY MARIE IMMACULÉE, KOMOE AKOUA ANGE MARIE EXHAUCÉE, KONE ADAM MAKIATA LEILA, M’BOUA GRACE ELVIRA PENELOPE, MALOULA MERVEILLE ADORATION, N’GUESSAN LOU MANEH ELIORA NAHOMIE, TÉHUA TANOH CARINE qui ont bénéficié pendant 04 mois (du 02 février au 31 mai 2023) de formation en informatique (Word, Excell, Power point), leadership féminin (Prise de parole en public, Éducation aux médias, ) et programmation( Javascript, Css , Html).

Cette formation s’est soldée par la remise de certificat de ces jeunes filles en présence du parrain du programme Tech’Elle, M. JOEL NIANZOU, président de la PNCI et de la présidente de l’ONG DWA-AFRICA, NEUILLY GOHI LOU.

Lors de cette cérémonie, certaines filles ont reçu des livres comme distinctions pour leur assiduité lors de la formation telle que : COULIBALY YAH JISCA FLORIANE, MALOULA MERVEILLE ADORATION, KONE ADAM MAKIATA LEILA, AKOUN CHIAYE SONIA et COULIBALY GNELE SAMIRA.

Pour sa part, le parrain, Joël Nianzou, a remis le certificat de la majeure du programme TECH’ELLLE, COULIBALY YAH JISCA FLORIANE et lui a promis une rencontre avec ses parents, l’ONG DWA-AFRICA et le staff de la PNCI. Il a félicité toutes les filles qui ont été assidues lors de la première édition du programme et leur a demandé de toujours apprendre afin d’être excellentes car elles représentent les futurs cadres de ce pays.

Les parents des bénéficiaires du programme du programme, ont été satisfaits de cette formation car « c’est une graine que l’ONG DWA-AFRICA a plantée en ma fille parce que ce domaine l’intéresse de plus en plus », affirme la mère de la majeure de promotion, COULIBALY YAH JISCA FLORIANE.