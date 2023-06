Côte d'Ivoire - Mobilité urbaine: Amadou Koné s’imprègne du modèle chinois

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a conduit une délégation de son ministère sur invitation du groupe chinois CHEC( Harbours Engineering Company) en Chine du 1er au 4 juin 2023 à l’occasion du 14e Forum international sur l’investissement et la construction de Macau.

Mobilité urbaine : Amadou Koné s’imprègne du modèle chinois à Macau, Gangzhou et Shenzhen

La délégation ivoirienne en a profité pour visiter les installations de l’industrie automobile dans les localités de Shenzhen et Guangzhou. Une immersion chinoise qui selon Amadou Koné sera bénéfique dans le domaine de la mobilité urbaine en Côte d’ivoire. Le Ministre des Transports Amadou Koné a pris part au 14e Forum international sur l’investissement et la construction d’’infrastructures qui s’est tenu du 31 mai au 04 juin 2023 à Macau.

La délégation ivoirienne conduite par Amadou Koné et composée du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, Hien Sié Yacouba, du Directeur Général de l’Autorité de la Mobilité Urbain de Grand Abidjan (AMUGA), Romain Kouakou et du Directeur Général de Quipux Afrique, Ibrahima Koné ainsi que du directeur de la communication et des relations publiques, Samou Diawara, s’est rendue en marge du forum dans les villes de Guangzhou et Shenzhen pour voir comment les questions de mobilité urbaine sont gérées, quand on sait que ces deux localités ont plus de 20 millions et 15 millions d’habitants, avec près de 08 millions de véhicules à Guangzhou et environ 05 millions de véhicules à Shenzhen.

La délégation ivoirienne s’imprègne du système de transport multimodal dans la ville de Shenzhen

A Shenzhen, ville située dans le sud de la Chine, le samedi 03 juin 2023, la délégation ivoirienne s’est rendue au siège du constructeur automobile BYD, spécialisé dans la fabrication de voitures électriques. BYD a aussi contribué à développer le système de transport multimodal dans la ville de Shenzhen, à travers la mise en service d’un système de transport ferroviaire avec des voitures en hauteur pouvant transporter près de 300 passagers par voyage, avec une vitesse maximale de 80 km/h. Ce mode de transport multimodal, intégrant les BRT et le métro, contribue à améliorer considérablement le déplacement des populations dans la ville.

Fluidité routière et lutte contre l’incivisme avec Huawei

La délégation s’est aussi rendue au centre d’exposition du groupe Huawei, où elle a été invitée à découvrir les opportunités d’innovation technologique qu’offre cette multinationale dans le cadre de la fluidité routière et de la lutte contre l’incivisme routier. Des solutions technologiques pour une meilleure gestion du trafic portuaire ont également été proposées. Idem au centre d’exposition TOD, à Shenzhen, visité par la délégation le dimanche 04 juin 2023. Le centre TOD, filiale de Shenzhen Métro, est spécialisé dans la construction d’infrastructures intégrant plusieurs composantes liées à la construction et au transport, avec notamment des bâtiments intégrant des stations et gares de métro.

« Shenzhen, c’est environ quatre fois la population d’Abidjan, avec près de 2 500 habitants au kilomètre carré. Et nous constatons une fluidité routière très importante. Il était donc bon pour nous de venir voir les outils développés ici, dans cette localité qui est une nouvelle ville de 15 millions d’habitants avec un gros trafic routier qui est bien organisé. Nous avons beaucoup appris en ce qui concerne l’intégration des systèmes de transport ; la nécessité d’accroitre le transport public de masse ; également la gestion efficace du trafic au niveau de la ville », s’est réjoui le Ministre Amadou Koné.

« Nous allons poursuivre et approfondir les réflexions qui ont déjà été menées en Côte d’Ivoire, pour que nous puissions développer très rapidement un plan solide pour vaincre les embouteillages, améliorer la gestion des trafics, notamment dans une ville comme Abidjan » a-t-il ajouté.

Avec une population de 1,4 milliard d’habitants pour une superficie d’environ 09 millions de kilomètres carré, la Chine se présente aujourd’hui comme un véritable modèle de réussite en termes de mobilité urbaine et d’innovation technologique dans le secteur du transport routier. Un modèle qui pourrait inspirer la Côte d’Ivoire.

Sercom Ministère des Transport