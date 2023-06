Sécurité routière: Les acteurs des engins à 2 et 3 roues au cœur de la sensibilisation

Le ministère des transports a procédé au lancement officiel de la cinquième ( 5e ) édition de la semaine nationale de sécurité routière concomitamment dans les Régions et Départements des transports et à Abidjan. Étienne Kouakou, Conseiller Technique chargé de la coordination des actions de sécurité routière a, au nom du ministre Amadou Koné, appelé les usagers de la route, en particulier ceux des engins à 2 et 3 roues à plus de prudence en cette période de pluie diluvienne. C’était le samedi 3 juin 2023 au cours d’une sensibilisation publique au rond-point de la Riviera 2 Abidjan Cocody en présence des médias et de plusieurs associations de motocyclistes.

Semaine de sécurité routière : la 5e édition lancée le 3 juin 2023, pluies diluviennes et engins à 2 et 3 roues au cœur des préoccupations

La 5e édition de la Semaine nationale de sécurité routière a été lancée le samedi 3 juin 2023 partout en Côte d’Ivoire.

A cette occasion, Étienne Kouakou conseiller technique du Ministre Amadou Koné, accompagné du directeur général de l’Office de sécurité routière(Oser), M.Baffah Koné, du directeur de la Police spéciale de la Sécurité routière (PSSR), le commissaire divisionnaire Touré Abdoul Kader, du directeur régional des Transports des Lagunes , M. Sako Brahima, du Lieutenant-Colonel Gueu Kouity Robert, adjoint au Commandant du Groupement de sécurisation Routière de la Gendarmerie Nationale ainsi que du Président de la commission Transport et Infrastructures de la Mairie de Cocody le conseiller Municipal , M. Alfred Bouba et enfin des représentants du Haut Conseil du patronat des Entreprises de Transports routiers de Côte d’Ivoire(HCPETR-CI), a indiqué que l’objectif de cette nouvelle opération est de sensibiliser les usagers à plus de civisme, à travers notamment le changement de comportement sur les routes, le respect du code de la route, la détention de tous les documents de transport, l’entretien de leurs véhicules et enfin la prudence en cette période de pluie diluvienne.

Les acteurs des engins à 2 et 3 roues au cœur de la sensibilisation

A l’instar des éditions précédentes, cette cinquième Semaine nationale de sécurité routière qui se déroule du 3 au 10 juin 2023 sur l’ensemble du territoire national sera marquée selon Étienne Kouakou, par une accentuation des actions de sensibilisation en faveur des 02 et 03 roues mais aussi et surtout la répression pour les cas de manquements graves à la réglementation en matière de circulation sur les voies routières ouvertes à la circulation publique.

En prélude à la journée mondiale de la moto célébrée le 21 juin de chaque année, des associations de motocyclistes notamment la fédération motocyclisme de Côte d’Ivoire avec le président Soumahoro Mamadou et la Mutuelle des motocyclistes représentée par M. Diaby Mamadou, sont venus, pour cette 5ème édition de la semaine nationale de la sécurité routière, en soutien aux actions de sensibilisation du Ministère des Transports visant à sensibiliser les conducteurs des engins à 02 et 03 roues.

Amadou Koné annoncé dans plusieurs localités et axes accidentogènes

Sauf changement de dernière minute, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné devrait se rendre en personne dans plusieurs villes du pays, notamment Séguéla, Daloa et Gagnoa dans le cadre de cette cinquième édition.

Pour rappel, l’institution d’une semaine nationale de sécurité routière du 03 au 10 de chaque mois sur une période de 12 mois a été décidée en Conseil des ministres du 18 janvier 2023.

Sercom Ministère des Transport