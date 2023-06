Municipales à Oumé: Le candidat PDCI, Lagui Joachim, reçoit un soutien de taille

Les états-majors des partis politiques s’activent pour participer activement aux élections municipales et régionales prévues en Côte d’ivoire pour le 2 septembre 2023. Le parti doyen, le PDCI-RDA du Président Henri Konan Bédié, était dans la région du Gôh pour investir ses candidats. Et c’est le professeur Maurice Kakou Guikahué, vice-président et chef du Secrétariat exécutif qui a été désigné par le Sphinx de l’Iffou pour accompagner les porte-étendards de son parti, dans cette partie du pays. C’est à Oumé que démarre la mission du capitaine courage, vendredi 2 juin au siège départemental de son parti.

Municipales 2023 à Oumé: Koffi Bi François et ses partisans se rallient à Lagui Joachim

Après le cérémonial d’usage (libation, prières et hymne du parti), c’est Mme Kacou Lou Akoissi Brigitte, ex-maire d’Oumé, Coordonnatrice du Grand Conseil régional du PDCI-RDA, et pour l’occasion présidente du Comité d’organisation (PCO) qui a souhaité la cordiale bienvenue à la délégation du ministre Maurice Kakou Guikahué et aux militants qui ont effectué le déplacement pour participer à la cérémonie de présentation et d’investiture du candidat Lagui Kouassi Joachim dit « Poids Lourd », maire sortant, pour reconquérir la mairie d’Oumé et du candidat Logbo André, Sénateur du Gôh, pour les régionales.

«Le choix d’Oumé, comme point de départ de la tournée du Secrétaire exécutif en chef pour la présentation des candidats de la région du Gôh, est un honneur et un appel à relever le défi de la victoire du PDCI-RDA à l’élection municipale du 2 septembre prochain.

Merci pour cette marque de considération, monsieur le vice-président, secrétaire exécutif en chef. Merci aux militants et sympathisants pour cette mobilisation extraordinaire pour recevoir le N°2 du PDCI-RDA, notre leader régional, le professeur Maurice Kakou Guikahué. Force et courage à nos candidats pour la victoire au 2 septembre», a-t-elle dit en substance.

Après la journaliste à Radio Côte d’Ivoire à la retraite, les structures spécialisées du parti (Kouamé Anselme pour la JPDCI et Mme Djétran Tchéva pour l’UFPDCI) se sont succédé au pupitre.

Pour prendre le leadership de la campagne des candidats pour une victoire écrasante, Mme Djétran dira à ses sœurs militantes et sympathisantes du PDCI :

«Le destin de votre pays est entre vos mains, l’avenir de vos enfants est entre vos mains. Et pour que demain soit meilleur, il faut choisir le PDCI-RDA, Lagui à Oumé et Logbo à la région. Je remets entre vos mains les candidats du PDCI. Comme on dit ce que femme veut Dieu le veut, alors c’est à vous de décider pour votre avenir avec le PDCI-RDA.»

Après les structures spécialisées du parti à Oumé, place aux « soldats », les secrétaires généraux de section. Et c’est le bouillant secrétaire général de section, 2eme Adjoint au maire, Prosper Bana qui a porté la parole de ses pairs.

Il a mis l’émissaire de Bédié en confiance et l’a rassuré quant à la victoire du PDCI pour les prochaines élections locales dans cette localité.

«Les SGS des délégations départementale et communale du PDCI-RDA d’Oumé restent convaincus que la candidature du vénérable Logbo André au poste de président du Conseil régional du Gôh est un atout pour le PDCI de gagner et de reconquérir le conseil régional pour une meilleure gestion au bénéfice du développement effectif de nos deux départements, à savoir Gagnoa et Oumé. Le moment est propice, il faut s’y mettre à fond. Nous sommes prêts à vous accompagner pour la victoire», a-t-il rassuré.

Koffi Bi François se rallie à Lagui Joachim

A Oumé, après la publication de la liste des candidats retenus par le parti, il y a eu trop de bruits et de rumeurs de scission du PDCI-RDA et affrontement interne.

Mais Koffi Bi François, qui n’a pas été retenu par le parti, vient de se soumettre à la discipline du PDCI-RDA dans l’intérêt supérieur et la victoire du parti à Oumé.

Pour lui, «le PDCI, quoiqu’ayant la meilleure offre sociétale à Oumé, n’est pas seul dans l’arène. Il ne faut pas aller à ce combat en rangs dispersés. Je me rappelle que c’est la seule fois où deux cadres issus du PDCI se sont opposés pour un même poste que le parti a cédé son bastion au RHDP.

Cette hydre est venue saper la cohésion nationale jusque dans ses fondements. Je m’interdit de penser à la récidive de pareil scénario catastrophique, surtout quand c’est moi qui en serais la cause».

Et de poursuivre pour dire : «Le militant chevronné que je suis ne peut pas ignorer qu’en politique il y a un dogme sacro-saint qu’on appelle la discipline du parti qu’on ne peut enfreindre si on aime vraiment son parti. Or j’aime le PDCI et c’est cet amour viscéral qui m’a permis de résister en d’autres temps et en d’autres lieux aux nombreuses tentatives de débauchage.»

Après quoi, il a demandé à ses affilés et fidèles partisans à se ranger avec lui derrière et autour pour faire bloc avec le candidat Lagui Joachim pour l’intérêt et la victoire du PDCI à ces élections du 2 septembre prochain.

Cette posture de Koffi Bi François n’a pas laissé Maurice Kakou Guikahué indifférent. Il s’en est réjoui en donnant les raisons de sa présence à Oumé.

Maurice Kakou Guikahué aux militants : "Faisons bloc autour de LAGUI Joachim"

«Nous sommes surtout venus ce jour pour vous présenter les candidats choisis par la Direction du Parti pour défendre les couleurs du PDCI- RDA lors des élections municipales et régionales du 02 septembre 2023.

En ce qui concerne la mairie d’Oumé, le Président du PDCI- RDA, SEM Henri Konan BEDIE, a porté son choix sur votre fils LAGUI KOUASSI Joachim, le Maire sortant.

Par le choix de Monsieur LAGUI Joachim, le Président du Parti a joué la carte de la continuité. Vous connaissez le Maire LAGUI Joachim avec ses qualités et ses défauts. Mettez en lumière ses qualités et il se chargera de corriger ses quelques défauts.

Il y a cinq ans, vous avez choisi LAGUI Joachim pour administrer cette ville. Il a pris ses marques, posé des actes. Faites lui encore confiance pour consolider ce qu’il est entrain de faire.

Faisons donc bloc autour de lui, taisons toutes les divergences pour que cette équipe municipale soudée, puisse continuer à contribuer positivement au développement de Oumé. L’occasion est belle de remercier le Délégué KOFFI BI qui malgré ses ambitions a décidé de soutenir sans resserve le Maire LAGUI Joachim pour une victoire sans appel, au soir du 20 septembre 2023 », a-t-il fait savoir avant d’appeler les militant au travail dans la cohésion pour 2023 et 2025.

«Cessons de faire de notre retour au pouvoir en 2025, un refrain ou un slogan creux. Mettons-nous résolument au travail et comme le recommande le Président Henri Konan BEDIE, sans intrigues ni calomnies inutiles.

Développons chaque jour notre fraternité, notre cohésion, notre esprit de réconciliation et notre retour au pouvoir en 2025 deviendra une réalité», a appelé le N°2 du PDCI-RDA et leader régional du Gôh.

Source : africanewsquick.