Côte d'Ivoire - Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba était, le mardi 30 mai 2023, face aux députés de la Commission recherche, science, technologie et environnement de l'Assemblée nationale d'Abidjan-Plateau, en vue de défendre le projet de loi portant code de l'eau, qui prend en compte les préoccupations pertinentes de l'évolution de la société ivoirienne.

Côte d'Ivoire: Le nouveau code de l'eau adopté par l'Assemblée nationale

À en croire le ministère, ce projet de loi de 06 titres éclatés en 161 articles, permettra à terme, une gestion équitable, durable, respectueuse et intégrée des ressources en eau.

Après l'exposé des motifs par le premier responsable des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, les groupes parlementaires PDCI-RDA, PPA-CI et RHDP se sont prononcés et les échanges s'en sont suivis à travers des questions individuelles des députés afin de mieux comprendre la nouvelle loi.

Les députés de la commission ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant code de l'eau, au terme des échanges.

Car, convaincus de la nécessité de la préservation des ressources en eau, source de vie et de biodiversité qui est sous pression pour la satisfaction des besoins des activités tributaires de l'eau mais également vulnérables au changement climatique et à la pollution anthropique.

La prochaine étape, selon le ministère, est le passage de ce projet de loi devant la haute cour du Parlement, le Sénat à Yamoussoukro.

Pour rappel, c'est le mercredi 28 septembre 2022 que le Gouvernement ivoirien a adopté en Conseil de ministres le projet de loi portant le Code de l'eau.

« Ce projet de loi qui vient actualiser les normes générales applicables à la qualité et à la préservation des eaux continentales et des eaux de la mer territoriale, ainsi que des aménagements et ouvrages hydrauliques.

Et ce, dans le souci de faire face aux problématiques nouvelles liées notamment, aux changements climatiques et à l'évolution des normes internationales relatives à la protection et à la conservation des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques », avait annoncé le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Coulibaly, porte-parole du Gouvernement.

Tizié TO Bi

Correspondant régional avec Sercom