Port autonome d' Abidjan: Le DG Hien SIE s'imprègne du modèle chinois

Le Directeur général du Port Autonome d'Abidjan, Hien SIE et son homologue du Port de Guangzhou, Sun XIUQING ont signé, lundi 5 juin 2023 à Guangzhou, un accord de jumelage entre les deux ports.

Une délégation du port autonome d'Abidjan visite le port de Guangzhou

En marge de la matérialisation de cet engagement de coopération, le partenaire chinois a offert à ses hôtes de visiter ses installations portuaires.

A la salle d’exposition de Port Center où débute la visite guidée, des images d’archive soigneusement conservées, donnent un large aperçu de l’évolution du port de Guangzhou (Port de Canton pour les francophones) ; le seul port au monde qui a pu fonctionner sans discontinuer depuis 2000 ans, en tant que berceau de la Route de la Soie Maritime de la Chine ancienne.

Port commercial de premier plan en Chine, le port de Guangzhou a émergé sous la dynastie des Qin et des Han, s'est développé sous les Tang, a prospéré sous les Ming et les Qing, et continue de s'épanouir encore aujourd'hui.

Déjà au début de la dynastie des Han, les lignes maritimes sur longue distance desservaient le Golfe Persique. Le port a ainsi contribué au développement et à la prospérité de la ville de Canton avec laquelle il est étroitement lié.

Après cette première étape, nous embarquons pour le Port de Guangzhou que nous atteignons au bout d’une heure de route.

C’est sous la responsabilité de madame Yang LI, Directrice des Relations Extérieures, que Hien SIE et sa délégation vont visiter un port moderne établit dans l’estuaire de la Rivière des Perles.

Se classant au 5ème rang des ports chinois et 6ème mondial avec un débit de fret en 2022 qui atteint jusqu’à 655,92 tonnes et un débit de conteneurs qui culmine à 24,87 millions d’EVP, le port de Guangzhou dispose de 727 postes d’amarrage de toutes sortes, dont 113 postes d’amarrage pour les navires de plus de 10.000 tonnes.

C’est le plus grand port à conteneurs pour le commerce intérieur de la Chine et le port principal pour la route maritime de l'Afrique et de la Méditerranée.

La capacité de manutention annuelle prévue de ses postes d’amarrage pour le fret est de 374 millions de tonnes ; la capacité de manutention annuelle prévue du conteneur est de 15,64 millions d’EVP et la capacité de traitement annuelle prévue des passagers est de 38,19 millions de passagers.

Le port de Guangzhou est l’un des ports d’importation de véhicules désignés par le gouvernement chinois. Avec le Terminal Xinsha Ro-ro et le Terminal Automatique Nansha (doté de l’Intelligence Artificielle et de la 5G), c’est le plus grand port hub pour l’exploitation de véhicules rouliers dans le sud de la Chine.

En 2022, le débit annuel de véhicules commerciaux a atteint 1,57 million d’unités dans le port de Guangzhou, se classant parmi les premiers ports nationaux, où les véhicules du commerce extérieur ont atteint 50 000 unités.

Côté environnement, le port de Guangzhou est classé « port vert » par l’État chinois, avec plus de 400 postes d’amarrage dotés d’équipements d’alimentation électrique à quai.

En mars 2021, la première croisière purement électrique (énergie et une technologie verte) a été officiellement mise en service.

Notons que la ville de Guangzhou est le chef-lieu de la province du Guangdong. Sa proximité avec Hong Kong et Macao la propulse au rang de centre commercial et industriel le plus grand et le plus florissant du Sud de la Chine. Il s’y tient deux fois par an, la célèbre grande foire import-export de Guangzhou. Le Port Autonome d'Abidjan a participé à cette foire qui s’est tenue les 2,3 et 4 juin 2023, avec un stand au sein du pavillon de la Côte d’Ivoire.

Avec Sercom PAA