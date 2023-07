Ahmed Cissé, nouveau patron de la BICICI, rencontre le personnel

Nommé à la tête de la BICICI (Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire), Ahmed Cissé a récemment échangé avec le personnel de ladite structure. Le patron de la CGECI (Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire) a profité de l'occasion pour dévoiler les grandes orientations futures de l'ancienne filiale ivoirienne de BNP Paribas, a-t-on appris auprès de la structure bancaire.

BICICI : Ahmed Cissé dévoile les grandes orientations

Deux mois après son installation à la tête du conseil d'administration de la BICICI, Ahmed Cissé a eu un échange avec l'ensemble du personnel de la banque. Il a saisi l'opportunité pour dévoiler les futures orientations de sa structure, mais aussi d'indiquer la nouvelle dynamique de travail.

Par ailleurs, M. Cissé est revenu sur les performances réalisées par la BICICI au cours de l'année écoulée. Pour sa part, Kouassi Yao, le directeur général de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire, a passé en revue les résultats de l'année 2022. Il n'a pas manqué de saluer l'engagement et le travail acharné du personnel.

Pour rappel, c'est le 28 septembre 2022 qu'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, avait autorisé les membres du consortium composé de la Banque Nationale d'investissement (BNI), la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), la Caisse des Dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) et l'Institution de prévoyance sociale-Caisse générale des retraités et agents de l'État (CGRAE) à se porter acquéreurs de la totalité des participations dans le capital de la BICICI.

L'État ivoirien a acquis la BICICI après avoir déboursé 90 milliards de francs CFA.