Côte d’Ivoire - Projet de construction de 7 500 logements: Célestin Koalla salue le leadership du président Ouattara

La ministre du Plan et du Développement de Côte d’Ivoire, Nialé Kaba, a présidé, le lundi 10 juillet 2023 à la Primature à Abidjan-Plateau, la cérémonie de signature de l’Accord de financement du projet de construction de 7 500 logements sociaux et économiques par la Banque arabe pour le Développement économique en Afrique (BADEA) à hauteur de 75 millions de dollars US, soit 45 milliards de FCFA.

Logements sociaux et économiques : la BADEA octroie 45 milliards de FCFA au gouvernement pour la construction de 7 500 logements

La signature a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, et le directeur général de la BADEA, Sidi Ould Tah, en présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné.

« Cette cérémonie marque ainsi l’aboutissement d’un processus crucial dans la réalisation de ce projet cher au Président de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, qui s’est engagé à garantir à chaque ivoirien l’accès à un habitat décent et à moindre coût », a déclaré Nialé Kaba, représentant le Premier Ministre Patrick Achi.

Selon la ministre, « le Programme Présidentiel d’urgence de construction de logements sociaux et économiques en Côte d’Ivoire auquel la BADEA contribue désormais, ambitionne de construire 150 000 unités de logements à l’horizon 2025 afin de réduire l’important déficit de logements en Côte d’Ivoire estimé à 600 000 unités ».

De son côté, le ministre Adama Coulibaly qui a déclaré que cet accord s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de logements sociaux, a fait savoir que « notre pays connaît un taux d'urbanisation de 52% et fait face à un déficit de logements estimé à 600 000 logements ».

Il a salué l’état de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la BADEA qui intervient dans divers secteurs dont l'Éducation/formation, l'eau, l'assainissement et la santé.

Il a aussi révélé, qu’à ce jour, le portefeuille actif de la BADEA en Côte d'Ivoire, y compris le financement nouveau, s'élève à 132,14 milliards de FCFA.

Sidi Ould TAH a, pour sa part, affirmé que « c'est un grand plaisir pour la BADEA de s’associer au développement économique de la Côte d'Ivoire, à travers la construction de logements sociaux et économiques ».

Tout en appréciant la qualité de la coopération de l’institution bancaire arabe avec la Côte d'Ivoire, le directeur général a réitéré l’engagement de la BADEA à continuer la mobilisation des ressources en faveur des projets prioritaires de développement de la Côte d'Ivoire, de sorte à contribuer à la réduction du gap de logements sociaux dans le pays.

Pour Célestin Koalla, Directeur général du Logement, c’est une grande joie; et ce, d’autant plus que cette signature d’un accord de financement, montre, une fois de plus, le leadership du président Alassane Ouattara.

« Cette cérémonie marque l’aboutissement d’un processus crucial dans la réalisation de ce projet si cher au Président République SEM Alassane Ouattara, qui s’est engagé à garantir un logement pour chaque ivoirien », s’est-il félicité.