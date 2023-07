Ghana : Des ressortissants du Burkina Faso expulsés du pays

Des ressortissants burkinabè ont été expulsés du Ghana. Selon les informations fournies par le journaliste ghanéen Alhaji Gbangbanku, ces personnes venues du Burkina Faso auraient illégalement rejoint leur territoire ghanéen.

L'information est livrée par le journaliste ghanéen Alhaji Gbangbanku dans un tweet. "Le Ghana a entamé une opération de rapatriement ciblant les ressortissants burkinabés qui seraient entrés illégalement dans le pays. L'exercice dirigé par l'armée a été mené dans des communautés ciblées dans les cinq régions frontalières du nord. Les soldats ont fait des descentes dans les centres-villes, les marchés et des camps, à la recherche de ressortissants burkinabés à arrêter. Ils ont ensuite été contrôlés par les militaires. Les coupables ont été emmenés dans un bus en attente. Ils ont ensuite été chassés du pays dans un convoi militaire", a mentionné l'analyste sur son compte Twitter.

The repatriation of Fulbes from Burkina Faso is continuing today in several northern Ghana communities. Very dangerous development. Isn't it? pic.twitter.com/LYVafjUAod

— Alhaji Gbangbanku (@EliasuAlhaji) July 12, 2023