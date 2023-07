Tamsir donne de ses nouvelles après son agression en Belgique

L’agression sans fondement du jeune arrangeur ivoirien, Tamsir à un festival en Belgique a choqué plus d’un. Quelques semaines plus tard, le beatmaker s’est exprimé à travers une note qu’il a publié sur les réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles à tous ceux qui s’inquiétaient pour lui.

Tamsir : ‘’J’ai décidé de porter cette affaire en justice’’

Le jeune arrangeur ivoirien, Tamsir a été agressé il y a quelques semaines au festival Les Ardentes 2023, à Liège en Belgique par la sécurité. Le beatmaker assistait au concert de son idole le rappeur américain, Travis Scott. L'information a été donnée sur les réseaux sociaux par son ami et rappeur Didi B. Le transfuge du groupe de rap Kiff No Beat a même des jours plus tard diffusé la vidéo de la bastonnade du beatmaker. De quoi susciter une vive émotion sur la toile.

De nombreux artistes, hommes et femmes du showbiz et de médias ivoiriens choqués par cette agression du compositeur ivoirien, se sont mobilisés pour lui adresser des messages de soutien. La victime n’avait pas donné signe de vie pour expliquer véritablement ce qui s’est réellement passé lors du spectacle de l’artiste américain.

Ce vendredi 14 juillet sur sa page Facebook, l’arrangeur a donné de ses nouvelles après un long silence. ‘’La famille, j’espère que mes écrits vous trouve dans une parfaite forme. Désolé pour le silence récemment, j’ai été victime d’une agression en Belgique. Parce que je crois en Dieu et j’ai confiance à la loi, j’ai décidé de porter cette affaire en justice’’, publie-t-il.

L’arrangeur de Josey, Roseline Layo, Didi B… n’a pas oublié tous ceux qui lui ont apporté leur soutien dans la difficile situation qu’il vivait en Belgique. ‘’J’en profite pour exprimer ma profonde gratitude et remercier vos nombreux messages de soutien et d’indignation sur mon état de santé’’, indique-t-il.