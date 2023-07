Cameroun : Nathalie Koah donne naissance à un garçon

La nouvelle est tombée aujourd’hui. La belle Nathalie Koah a donné naissance il y a un mois à un petit garçon. Le blogueur Peupah Zouzoua à qui elle donnait l’exclusivité de sa grossesse, a eu la primeur de la naissance du bébé de l'influenceuse.

Nathalie Koah de nouveau mère

L’influenceuse camerounaise Nathalie Koah avait donné l’exclusivité de sa grossesse au blogueur camerounais Peupah Zouzou il y a un mois. C'était à travers une interview inédite qu’elle lui avai accordée sans pour autant dévoiler l’auteur de la grossesse. A ce même blogueur, l’ex-petite-amie du président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto'o vient également ce vendredi 21 juillet 2023 lui annoncer la bonne nouvelle de son accouchement.

Rapidement, l’administrateur de la page a fait une publication pour informer la blogosphère et tous les fans de la femme d’affaires. ‘’Félicitations à l’influenceuse camerounaise, Nathalie Koah qui annonce ce matin la naissance de son bébé tant attendu. Un mois déjà que nous avons appris la nouvelle de sa grossesse, et ce matin la déesse du back to senda nous révèle la venue au monde de son petit prince né il y a 1 mois déjà’’, écrit-il.

La concernée qui a caché sa grossesse jusqu’à une phase avancée et très heureuse aujourd’hui d’avoir un second enfant, a laissé aussi un message à ses nombreux abonnés. ‘’Mon cœur est rempli d’amour et de joie tel un petit paquet de bonheur. Mon mignon petit garçon est là. Mes bébés, je fonds en larmes’’, indique-t-elle. Déjà, Nathalie Koah est mère d’une petite fille prénommée Beverly et le petit-frère de cette dernière est venu au monde aux Etats-Unis. Sur les quelques images publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir la grande soeur auprès du berceau de l’enfant.