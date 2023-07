Municipales : Georges Aboké s’engage avec Yasmina Ouégnin pour la conquête de Cocody

Georges Wenceslas Aboké fait partie de l’équipe de Yasmina Ouégnin dans le cadre des élections municipales à Cocody. L’ancien directeur général de la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne) a décidé de mettre ses compétences manageriales au service de la liste Ensemble pour Cocody.

Municipales à Cocody : Georges Aboké rejoint Yasmina Ouégnin

Yasmina Ouégnin, surnommée YAS par ses proches, est candidate aux élections municipales à Cocody. La fille de l’ancien chef du protocole de feu Félix Houphouët-Boigny s’entoure d’hommes et de femmes de valeur, dont Georges Wenceslas Aboké.

"Dans la conquête de la mairie de Cocody, j’ai accepté de faire partie de la liste Ensemble pour Cocody. C’est une belle occasion pour moi de contribuer à faire en sorte que Cocody revive dans les meilleures dispositions. Une grande attente, c’est au niveau de la communication, de l’animation culturelle et sportive de notre cité. Nous savons que vous attendez beaucoup de ce côté-là. Nous ferons en sorte que vous ayez satisfaction. Notre tête de liste s’appelle Yasmina Ouégnin et avec elle nous ferons en sorte que la mairie et le maire soient le plus proche possible des administrés", a fait savoir l’ancien patron de la RTI.

Il faut souligner que l’animateur et journaliste ivoirien est doté d’une riche expérience managériale et d’une fine expertise en matière de communication et de relations publiques. L’homme de média est resolument déterminé à travailler en synergie avec d'autres hommes et femmes de valeur, pour changer le visage de Cocody aux côtés de l’honorable Yasmina Ouégnin.