Municipales à Cocody : Yasmina Ouégnin prête pour la bataille

Yasmina Ouégnin, candidate aux élections municipales à Cocody, a déposé son dossier le mercredi 19 juillet 2023 au nom de la liste "Ensemble pour Cocody". La députée ivoirienne se dit confiante et enthousiaste pour la bataille électorale.

Yasmina Ouégnin a officiellement déposé sa candidature en tant que candidate aux élections municipales à Cocody le mercredi 19 juillet 2023. La fille de Georges Ouégnin, ancien chef du protocole de feu Félix Houphouët-Boigny, faut-il le rappeler, conduit la liste "Ensemble pour Cocody".

"Après plusieurs jours de travail acharné, les 65 membres de la liste EPC ont bouclé leurs dossiers de candidatures individuelles, autorisant ainsi notre belle coalition à déposer sa liste consolidée "Ensemble pour Cocody", sur le bureau de la CEI. C'est donc confiants et enthousiastes que nous nous trouvons au lieu-dit pour poser le premier acte officiel relatif aux municipales 2023. À TRÈS BIENTÔT POUR LA CAMPAGNE", a déclaré avec détermination Yasmina Ouégnin après le dépôt de sa candidature.

La députée de Cocody aura en face d'elle Jean-Marc Yacé, candidat du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), maire sortant et Éric Taba, le représentant du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Yasmina Ouégnin avait déclaré lors de l'annonce de sa candidature en juillet 2022 qu'elle était "pleinement consciente que les profondes mutations de la population ivoirienne, aujourd’hui majoritairement urbanisée, ainsi que les exigences modernes de gouvernance de nos cités imposent la mise en place d'alternatives innovantes et adaptées, non seulement".

YAS, comme la surnomme ses partisans, avec aussi fait savoir que le bail de confiance qui la lie aux habitants de Cocody depuis plus d’une décennie, reste à ses yeux l'assurance du succès du projet qu'elle porte pour sa commune et qui appelle le soutien et l’appui de toutes et tous.

Frédérique Lucienne Yasmina Ouégnin est députée de Cocody depuis 2011. Elle a été réélue en décembre 2016 et en mars 2021. La politicienne ivoirienne met désormais le cap sur la mairie de Cocody.