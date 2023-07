Camille Makosso : ‘’Si mes filles sont enceintes, je serai content’’

L’influenceur ivoirien Camille Makosso était le mercredi 19 juillet soir sur les antennes de l’émission ‘’La Télé d’Ici Vacances’’, sur NCI avec ses filles Kim et Mety Makosso. Plusieurs sujets ont été abordés et concernant la grossesse, le général Makosso indique ne pas se fâcher d’apprendre si ses filles sont enceintes.

Camille Makosso : ‘’Je me suis mis dans une position où ce sont mes filles qui me commandent’’

Le révérend pasteur Camille Makosso a pour la première fois accepté qu’une chaîne de télévision ivoirienne invite deux de ses filles à une émission. Il s’agit de sa célébrissime fille Kimberly Makosso alias Kim Makosso et de la moins connue, Mety Makosso. L’aînée et la cadette de la fratrie ont abordé sans faux fuyant tous les sujets d’ordre sociétal. Elles ont également parlé de leur père ainsi que de leur intérêt pour les réseaux sociaux comme leur papa, qui a eu une véritable notoriété grâce à ces canaux.

Sur le même plateau de l’émission ‘’La Télé d’Ici Vacances’’, du mercredi 19 juillet 2023, présentée par l’humoriste ivoirien, Zongo avec à ses côtés les deux chroniqueuses Sarah Adiko et Polha Andréa, l’influenceur était bel et bien présent pour aussi répondre aux questions.

D’entrée, les filles de celui qui se fait appeler le "président de la haute marmaille" en Côte d’Ivoire ont fait savoir que c’est un lourd fardeau de porter le nom Makosso. ‘’C’est énorme et ce n’est pas facile d’être les filles du général Makosso. Lorsqu’il y a les buzz, c’est nous qui prenons les pots cassés surtout à l’école. Mais c’est parfois intéressant lorsqu’on te reconnaît grâce à ton papa et on t’interpelle dans la rue’’, disent-elles.

En ce qui concerne l'amitié de Kim Makosso avec le web humoriste béninois, Axel Merryl, à la question de savoir quelle a été la réaction de Camille Makosso, cette dernière indique que son père l’a vu comme tout le monde sur la toile. Il n’a pas réagi négativement parce que sa fille est majeure, il respecte sa liberté et ne contrôle pas ses fréquentations. Et quand on aborde son esprit d’entrepreneuriat sur la toile, la réponse de Kim Makosso est touchante. ‘’C’est ma défunte mère qui voulait faire sa propre marque de produits de maquillage. J’ai trouvé utile de matérialiser son projet pour le mettre sur les réseaux sociaux. C’est une manière pour moi de rendre hommage à ma maman’’, avance-t-elle.

En outre, l’influenceur ivoirien a répondu à la question pertinente de sa réaction s’il apprenant que ses filles ont pris une grossesse. ‘’Je serai content. Parce qu’il y a deux choses : quand un enfant commet une erreur et qu'il te cache, il peut perdre sa vie. Jamais de ma vie, si mes filles commettent une erreur et qu’elles viennent me dire, je vais pas me fâcher. Si je le fais, c’est que je suis un sorcier. A partir du moment où elles ont eu le courage de venir me dire, mon rôle est de les protéger. Mon rôle est de les couvrir’’, affirme-t-il.

‘’Si ma fille vient me dire qu’elle entretient des relations avec un jeune homme et qu’elle est tombée en enceinte, je lui demande : ‘’’quelle est ta décision ?’’. Ce que tu décides, je suis avec toi. Tu pèches, je pèche avec toi et tu décides de garder, je suis avec toi. Cela fait que la fille a confiance en elle. Mieux vaut être ainsi que ta fille aille prendre des conseils auprès d'autres personnes qui peuvent te coûter la vie. Je me suis mis dans une position où ce sont mes filles qui me commandent’’, conclut Makosso.