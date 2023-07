Kajeem : ‘’J’ai reçu et je reçois des menaces (...) je ne peux plus me déplacer’’

La promotion de l’album de Kajeem ‘’Raggafrika’’ a pris du plomb dans l’aile. Et pour cause, le chanteur de reggae est confronté à des menaces de mort en raison du titre ‘’Tu tournes film’’. Sur le plateau de NCI à l’émission ‘’La Télé d’Ici Vacances’’, il est revenu sur cette situation difficile pour ses proches.

Kajeem revient sur les menaces de mort à cause de sa chanson ‘’Tu tournes film’’

Le chanteur reggae ivoirien Kajeem a sorti il y a quelques mois son nouvel album de 16 titres intitulé “Raggafrika”. Sur cette nouvelle production discographique, la chanson ‘’Tu tournes film’’, est perçue par de nombreuses personnes comme une attaque contre le régime en place et surtout contre le président de la République, Alassane Ouattara. Du coup, le reggaeman n’est pas en paix depuis. Des individus ont trouvé le moyen de l'intimider sur les réseaux sociaux avec des menaces de mort.

Bien vrai que Kajeem n’avait pas pris au sérieux ces menaces de mort dès le départ, aujourd’hui, il s’est véritablement rendu à l’évidence. Le chanteur était sur le plateau de l’émission ‘’La Télé d’Ici Vacances’’, sur NCI, où il est revenu sur cette situation difficile pour lui.

‘’J’ai reçu et je reçois des menaces ce qui fait qu’actuellement, je ne peux plus me déplacer pour ma fonction d’ambassadeur d’Amnisty international, comme par le passé. Si au départ, on pensait que c’était quelques excités des réseaux sociaux, après, on s’est rendu compte que c’est plus sérieux que ça’’, a-t-il expliqué.

L’artiste a fait savoir qu’en tant que chanteur reggae, il doit dénoncer des choses qui ne plaisent pas forcément à certaines personnes.

‘’Il y a certaines extrémités que je peux regretter parce qu’il y a des personnes qui prennent les choses au premier degré. Mais, quand on chante du reggae, me concernant, c’est ne pas être insultant, ne pas manquer de respect à quelqu’un, ne pas faire de chanson contre des personnes, donc j’essaie de prendre de la hauteur. Dans le reggae, on dénonce des situations c’est ce qui fait qu’une chanson qui est valable aujourd’hui, peut l’être encore dans 30 ans’’, a souligné le Fils de Jah.

Et Kajeem de préciser : ‘’Avant moi, dans le monde entier, il y a des chanteurs de reggae qui ont reçu des menaces pour ce qu’ils chantent. Quand ça arrive, c’est jamais un bon signal parce que quelques fois, des personnes qui n’aimaient pas la chanson quand elle est sortie, peuvent l’aimer des années après, des fois on a l’impression d’être dans un ouragan.’’

Cependant, Kajeem indique que dans cette épreuve, ce sont plus ses proches qui sont touchés généralement. ‘’Quand tu vis ce genre de situation, ce n'est pas ta peur à toi, mais l'effet que ça a sur ton entourage, surtout quand tu es obligé de faire un appel vidéo à ta maman pour lui montrer que tu vas bien’’, a-t-il avancé.