Côte d’Ivoire : Kajeem parle de sa chanson à polémique ‘’Tu tournes film’’

Kajeem a fait face à une vive critique au sujet de sa chanson tirée de son nouvel ‘’Raggafrika’’. Invité sur le plateau du Grand Talk sur Life TV, le chanteur a apporté des précisions sur le titre en question.

Kajeem : ‘’Dans le Reggae, on n’écrit pas des chansons contre des individus. Mais, on écrit des chansons contre des systèmes’’

Kajeem est revenu sur la scène musicale avec un nouvel album estampillé ‘’Raggafrika’’. Une production de belle facture, fort appréciée par les nombreux aficionados ivoiriens.

Parmi les seize titres, il y a une chanson qui a déclenché une levée de boucliers sur la toile. Le titre intitulé ‘’Tu tournes film’’, car, pour de nombreuses personnes, ce titre est dirigé contre le pouvoir du Président de la République, Alassane Ouattara.

L’artiste Reggae a reçu beaucoup de menaces de mort par des individus sur les réseaux sociaux qui n’ont pas apprécié les paroles de la chanson. Kajeem était vendredi 07 avril sur le plateau de l’émission Le Grand Talk sur Life TV pour apporter des éléments de réponses et des précisions concernant ce titre à polémique.

‘’Les questions autour de ‘’Raggafrika’’ tardent à réduire un seizième de ce qu’il est. Il y a seize chansons sur l’album. Et depuis, tout le monde me parle de ‘’Tu tournes film’’, qui est une chanson chantée en français. Maintenant, si on me demandait ce que je disais dans les six chansons en Baoulé, je pourrais mieux comprendre’’, explique-t-il.

Puis d'ajouter: ‘’Je dis dans la chanson, mon vieux-père et on me demande qui tourne film? Je ne sais pas qu’est-ce qu’on veut me faire dire à travers cette polémique qu’il y a eu autour de cette chanson qui intervient près de trois semaines après la sortie de cet album. C’est comme si les gens ont écouté ce titre pendant trois semaines sans le comprendre et puis un jour, il y a quelqu’un qui a fait son direct pour dire : ‘’dans la chanson-là, il parle de telle personne’’. Du coup, pour eux, c’est de ça qu’il est question’’.

Cependant, lorsque l’un des chroniqueurs du Grand Talk, Daouda Coulibaly lui pose la question de savoir que la plupart de ses chansons sont toujours à deux niveaux, le reggaeman frédonne un de ses titres sortis en 2010 et tranche en disant : ‘’Dans le Reggae, on n’écrit pas des chansons contre des individus. Mais, on écrit des chansons contre les systèmes. Ce qui fait que quand les individus passent et que le système ne change pas, cette chanson reste toujours valable. Si on écoute aujourd’hui les chansons de Bob Marley, c’est justement que ses chansons n’ont pas été écrites contre le Premier-ministre jamaïcain de l’époque’’.

Au cours de l’émission, l’occasion a été donnée à Kajeem de parler de la célébration de son 30ème anniversaire de carrière, qui sera meublée par un concert live qui aura lieu le 7 octobre prochain au Palais de la culture de Treichville. En plus de cela, il y aura un volet académique avec une conférence et un colloque.