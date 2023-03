Côte d’Ivoire: L’artiste Reggae Kajeem menacé de mort, voici la raison

Kajeem, chanteur Reggae, a actuellement le sommeil troublé. Après la sortie officielle de son nouvel album ‘’Raggafrika’’, des menaces de mort sont proférées contre lui sur la toile à cause du titre ‘’Tu tournes film’’.

Qui en veut au Reggaeman Kajeem?

Le chanteur Reggae ivoirien, Guillaume Konan, plus connu sous le nom d’artiste Kajeem, est de retour sept ans après ‘’Gardien de feu’’, sur la scène musicale avec un nouvel album intitulé “Raggafrika”. Les observateurs du showbiz ivoirien trouvent déjà de belle facture cette nouvelle œuvre discographique de celui qui se fait appeler également ‘’le fils de Jah’’.

Même si le retour est aussi positif sur certains titres de l’album, il n’en demeure pas moins que des chansons comme ‘’Tu tournes film’’, égratigne certaines personnes. C’est surtout sur les réseaux sociaux que l’enfant d’Abobo est beaucoup attaqué par des internautes.

Ceux-ci accusent le reggaeman, à travers les quelque paroles de la chanson : ‘’Depuis que tu es installé, tu as oublié ce que tu as promis. Depuis que tu es là, c’est compliqué, les prix des aliments ne font qu’augmenter. La presse et les artistes bâillonnés’’, de faire allusion au Président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara.

Partant de ces paroles, le chanteur dont le rôle est d’éveiller les consciences et la voix des sans voix, est menacé de mort sur la toile. ‘’Je regarde tout ça avec froideur parce que je ne comprends pas toute cette hystérie’’, confiait-il à un confrère. L’interprète de la chanson à succès ‘’Marie-Jeanne’’ qu' afrique-sur7 a eu au téléphone, a effectivement confirmé ces nombreuses menaces de la part de certains internautes. Nous reviendrons plus largement dessus les jours à venir.

Malika Victoria