Bénin - 1 er août : le parti Les Démocrates absent aux festivités

La situation sociopolitique du Bénin semble et demeure une préoccupation majeure pour bon nombre de personnes dont le parti politique Les Démocrates n'est pas du reste. Ainsi, à la veille de la 63 ème anniversaire du Bénin, le président du parti Les Démocrates, Eric HOUNDETE a publié un communiqué appelant à un dialogue franche et une harmonie mutuelle au sein pays. Leur absence à la 63 ème cérémonie du Bénin à la souveraineté nationale justifie du fait que la situation du pays en matière du dialogue et de la cohésion sociale ne sont pas trop propices.Lisez ci-dessous le communiqué du parti Les Démocrates« Demain, mardi 1er août 2023, marque les 63 ans d’indépendance du Bénin. C’est en principe une journée au cours de laquelle, toutes les filles et tous les fils du Bénin, de toutes sensibilités politiques, religieuses ou philosophiques, devraient se mettre ensemble pour célébrer la Nation.Malheureusement, et en dépit des multiples démarches que nous avons menées auprès des institutions de la République pour l’apaisement du climat socio-économique et politique, nos cris de cœur sont restés inaudibles. Nous avons attendu jusqu’à ce jour 31 juillet 2023 le bon geste, en vain.A l’heure où nous adressons ce message, nombre de nos compatriotes croupissent encore dans les prisons, sans assurance ou espoir d’être libérés. D’autres continuent de vivre douloureusement l’exil. Les producteurs agricoles crient leur souffrance dans des oreilles sourdes.Le Parti les Démocrates compatit à la douleur du peuple meurtri. Cette douleur qui nous étreint au Parti Les Démocrates, ne nous encourage pas à célébrer dans l’allégresse le 63eme anniversaire de notre indépendance.C’est pourquoi le Parti les Démocrates est au regret de ne pouvoir prendre part aux festivités de l’édition 2023 de notre fête nationale.Nous invitons tous nos concitoyens d’ici et de la diaspora à la communion d’esprit pour la préparation d’un dialogue national fécond.Dieu bénisse notre chère patrie le Bénin !Cotonou, le 31 juillet 2023Le Président,Chef de file de l’oppositionEric HOUNDETE »